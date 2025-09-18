Odsouzený Pelta musí nastoupit do vězení nejpozději 6. října
18. 9. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Odsouzený fotbalový funkcionář Miroslav Pelta musí nastoupit do vězení nejpozději 6.října.
Rozhodl o tom Městský soud v Praze, informaci přinesl server novinky.cz. Bývalý šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) a donedávna majitel Jablonce byl letos v květnu odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Trest si odpyká ve Vazební věznici v Liberci.
Vedle Pelty poslal soud za mříže i někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonou Kratochvílovou, a to na šest let. Kvůli blížícímu se nástupu do vězení musel Pelta prodat Jablonec. Severočeský klub 4. září potvrdil, že jeho novým majitelem bude podnikatel Jakub Střeštík. Zároveň oznámil, že majoritní balík akcií získá do dvou týdnů, avizovaná lhůta vyprší ve čtvrtek. O převodu akcií zatím žádná ze stran neinformovala.