18. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Z pašeračky maminkou: Tereza Hlůšková porodila vysněného syna
zdroj: Profimedia
Neslavná minulost už je dávno za ní, teď se těší na rodinný život.

Způsobů, jak se proslavit, existuje docela bohulibé množství. Tereza Hlůšková zvolila jeden z těch méně příjemných: Nechala se chytit, když pašovala heroin do Pákistánu.

Vyfasovala za to osm let vězení, z nichž si odseděla čtyři, načež ji soud zprostil obžaloby a nyní už bývalá pašeračka Tereza se konečně mohla vrátit domů.

Blízkovýchodní kriminál zřejmě svou výchovnou funkci opravdu plní, protože z Terezy je jiný člověk. 

O svých zkušenostech už mimochodem stihla napsat hned dvě knihy. Jeden by přitom čekal, že by se mohly vejít spíš do jediné věty. Co takhle... Nepašujte heroin?

Tak či tak, Tereza navíc stojí na pokraji nové životní kapitoly. S partnerem Mariánem totiž právě přivítali na svět vymodleného potomka: Syna Viktora.

„Šťastná máma,“ psala na Instagramu k fotce z porodnice. Tak ať se už jenom daří!

