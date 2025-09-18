Nová hvězda Ulice pořádně neví, koho vlastně hraje: "Ulici jsem nesledovala"
18. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Seriál, ve kterém hraje, bude prý teprve muset nakoukat.
Postava Adriany Peškové, kterou ve velepopulárním seriálu Ulice nově hraje Sandra Nováková, se zdá skoro prokletá. Během let už totiž roli převzala hned třetí herečka.
Výměna je pořád velmi čerstvá záležitost: Od chvíle, kdy seriál opustila Šárka Krausová, jež ztvárňovala Adrianu až dosud, uplynulo sotva pár týdnů.
„Když jsem vlastně jednu dobu točila Ulici a hrála v divadle a zkoušela, tak jsem zjistila, že prostě jedno začnete flákat, najednou vám už nezbývá energie ani čas na přípravu. A já to nemám ráda,“ komentovala svůj odchod Šárka pro eXtra.cz.
„Já mám i nějaký soukromý důvody, který úplně nechci zveřejňovat,“ dodala. O tom, jaké to jsou, už není nutné spekulovat – o něco později totiž přiznala, že je těhotná.
Za kormidlo tak usedla Sandra, která... Nevěděla, koho bude vlastně hrát. Seriál totiž nesledovala.
„Musím říct, že jsem Ulici nesledovala, protože běží v takovou hodinu, kdy já většinou nejsem doma. A když jsem doma, tak většinou něco neustále dělám,“ prozradila Nováková pro eXtra.cz.
„Teď se to snažím napravit. Chci poznat všechny postavy, které tam jsou, abych nebyla úplně mimo. Nechci se ve studiích při natáčení každého ptát, koho tam hraje,“ pokračovala.
Reakce publika na její obsazení byly zpočátku dost divoké. To ale samo o sobě nemusí vypovídat nic o jejích hereckých kvalitách – lidé prostě nemají rádi změny a jak k nějaké dojde, vždycky se najde zástup remcalů.
Kritika prý ještě nezmizela, ale pomalu ustává: „To se samozřejmě stále děje, ale je to čím dál lepší. Polovina lidí už neřeší výměnu herečky, ale už o mně mluví jako o Adrianě,“ uvedla Sandra.
„Je to jízda. Vyvolává to spoustu emocí, ale na to jsem byla připravená. Sice ne tolik, ale věřím, že to bude lepší a lepší. Já jsem herečka a mám ráda výzvy,“ dodala upřímně.