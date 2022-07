Odposlechy naznačují, že Rusové budovu s ukrajinskými zajatci vyhodili do povětří

Ruské vedení tvrdí, že budovu v Rusy obsazené obci Olenivka na Donbasu, kde při výbuchu v noci na pátek zahynulo pět desítek ukrajinských válečných zajatců, zasáhla ukrajinská armáda střelou z amerického raketometu HIMARS.

Podle ruského výkladu chtělo ukrajinské vedení odradit své vojáky, aby se vzdávali.

„V noci udeřili, pravděpodobně (ze systémů) HIMARS, na věznici v Jelenovce (ukrajinsky Olenivka). Přímý zásah do baráku se zajatci. Výsledkem je v tuto chvíli čtyřicet mrtvých, 130 zraněných,“ prohlásil podle BBC člen vlády separatistické Doněcké republiky Daniil Bezsonov

Ukrajina tvrzení popírá naopak viní Rusy z toho, že budovu se zajatci vyhodili do povětří, aby zahladili stopy po popravách a mučení. „Rozsah a rychlost ruské informační kampaně naznačují, že to byla pečlivě naplánovaná akci,“ upozornil poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.

HIT OLENIVKA PRISON WITH MISSILE STRIKE AND KILLED DOZENS OF PRISONERS OF WAR. THEY WERE DEFENDERS OF AZOVSTAL. SPREAD THIS INFO, LET THE WORLD KNOW ITS A TERRORIST STATE WITH NO MORALITY #russiaisateroriststate #olenivka #еленовка pic.twitter.com/tWJqF8rGvO