Otřesné zadržení na hranicích. Ilustrátorka skončila na dva týdny v cele pro přistěhovalce

Po údajném "vízovém nedorozumění" byla zadržena na hranici a téměř dva týdny držena v detenčním centru v hrozných podmínkách.

Rebecca Burke z britského Portskewettu v Monmouthshiru zahájila svůj čtyřměsíční výlet 7. ledna, během kterého navštívila New York a Seattle. Při pokusu o vstup do Kanady 26. února byla zastavena americkými úředníky kvůli podezření z porušení vízových podmínek. Burke využívala platformu Workaway, která umožňuje kulturní výměny, při nichž cestovatelé poskytují základní domácí pomoc výměnou za ubytování. Tato dohoda však vyvolala obavy úředníků, kteří se domnívali, že by mohla pracovat nelegálně.

Detenční centrum a podmínky zadržení

Po zamítnutí vstupu do Kanady byla Burke předána americkým úředníkům, kteří ji po hodinách výslechu umístili do cely. Následně byla spoutána a převezena do detenčního centra v Tacomě ve státě Washington. V zařízení, kde musela nosit oranžové vězeňské oblečení, sdílela společný prostor s více než 100 dalšími zadrženými. Jako veganka měla omezené stravovací možnosti, často se stravovala pouze rýží a bramborami. Podmínky v centru popsala jako chladné a přeplněné.

Rodinné obavy a právní kroky

Rodiče Rebeccy, Paul a Andrea Burkeovi, vyjádřili hluboké znepokojení nad situací své dcery. Paul Burke uvedl: "Pro Andreu a mě je to jako noční můra, ze které se nemůžeme probudit." Rodina apeluje na ostatní cestovatele, aby pečlivě kontrolovali své vízové podmínky, aby se vyhnuli podobným problémům. Do případu se zapojili i britští představitelé, včetně poslankyně Catherine Fookes, která kontaktovala ministra zahraničí Davida Lammyho s žádostí o pomoc. ​

Varování pro cestovatele

Případ Rebeccy Burke slouží jako varování pro mezinárodní cestovatele využívající platformy jako Workaway. I když tyto programy nabízejí jedinečné kulturní zážitky, je nezbytné důkladně porozumět vízovým požadavkům a potenciálním právním důsledkům v hostitelské zemi. Nedodržení těchto pravidel může vést k vážným následkům, včetně zadržení a deportace.​

Tento incident znovu otevírá diskusi o zacházení s turisty na amerických hranicích a zdůrazňuje potřebu jasnějších pokynů a transparentnosti v imigračních postupech. Není to navíc první případ, medializované byly momenty, kdy skončila na týdny ve vězeňském prostředí kanadská herečka nebo německá tatérka.