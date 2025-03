Dívce zůstala ruka v přítelových ústech. Natáčení vtipného videa pro mladé skončilo bolestí

Měla to být jen sranda na sociální sítě. Místo smíchu ale přišla panika, bolest a urgentní zásah lékařů. Co všechno se stane, když strčíte ruku příteli do pusy? Tohle opravdu nezkoušejte doma.

Lékaři v čínském městě Ťi-lin (Jilin) nedávno řešili jeden z nejbizarnějších případů své praxe. Na pohotovost tam dorazil mladý pár – žena s rukou zaseknutou v ústech svého přítele. Původně přitom šlo jen o pokus natočit vtipné video na sociální sítě. Celý incident se rychle rozšířil po čínských sociálních sítích díky fotkám a videím páru, který vešel do nemocnice ve velmi neobvyklé situaci. Mladí lidé chtěli natočit video, ve kterém si žena zkusí zasunout svou pěst do přítelových úst. Pokus se zpočátku dařil – pěst se do úst skutečně vešla. Když ji však chtěla vytáhnout ven, došlo ke křečovitému stažení žvýkacích svalů a ruka zůstala uvězněná. „Sliny mi stékaly po zápěstí až k lokti,“ popsala žena. „Měla jsem pocit, jako by moje ruka uvízla v mlýnku na maso.“ zdroj: Profimedia.cz Navíc se situace rychle zhoršovala. Přítel nemohl ústa zavřít, neustále slintal, z hrdla se mu ozývaly bublavé zvuky a kvůli křečím mu zuby sklaply na partnerčino zápěstí. Veškeré snahy o vyproštění ruky byly marné – proto se pár rozhodl vyhledat lékařskou pomoc. Případu se ujal doktor Zhang Mingyuan, který vysvětlil, že mužova čelist se zablokovala kvůli křeči žvýkacích svalů. A čím víc bolesti cítil, tím víc čelist zatínal – a ruka zůstávala zaklíněná. Lékaři se nejprve pokusili pár uklidnit, aby předešli riziku dušení nebo zvracení, a dokonce jim pustili uklidňující hudbu. Následně použili speciální rozevírač úst, který umožnil podat injekci s uvolňujícím lékem do konkrétní části čelisti. Zhruba po 20 minutách doktor Zhang jemně otočil dívčiným zápěstím a využil pohyblivosti čelistního kloubu – ruka konečně vyklouzla. Lékař následně označil celý případ za varování. Zdůraznil, že pokusy o násilné otevírání čelisti mohou vést k nervovému poškození nebo vykloubení čelisti. A my dodáváme ještě jedno jednoduché pravidlo: necpi ruku nikomu do pusy – ani kvůli lajku na sociálních sítích.

