Zákazník ukradl hada neuvěřitelným způsobem. Na videu se podívejte, kam si ho strčil

Tohle není vtip. Muž si přímo v obchodě schoval živého hada do kalhot a odešel jako by nic. Celý záznam z kamery je teď hitem internetu.

Obchod s domácími mazlíčky v Portlandu v americkém státě Oregon se stal dějištěm velmi neobvyklé krádeže. Neznámý muž tam odcizil krajtu v hodnotě 200 dolarů – a to tím nejbizarnějším způsobem. Celý incident zachytila bezpečnostní kamera. Na záznamu z obchodu A to Z Pets je vidět, jak muž nenápadně přistupuje ke skleněnému teráriu, ve kterém se nachází krajta černá pastelová, zhruba 60 centimetrů dlouhá. Bez zaváhání víko otevře, hada zvedne a s chladnou hlavou si ho zasune do nohavice svých džínů. Následně obchod opouští tak klidně, jako by právě koupil pytel krmiva. Když si personál všiml, že had chybí, majitelka obchodu Christin Bjuganová okamžitě začala procházet záznamy z kamer. A skutečně – díky záběrům se jí podařilo zjistit, co se stalo, i jak pachatel vypadal.

V rozhovoru pro Fox News 6 se Bjuganová vyjádřila s lehkým humorem, který však skrývá reálné nebezpečí:

„Měl štěstí, že to nebyl den krmení. Krmíme v pondělí. A tehdy mají opravdu hlad,“ řekla.

Krajty ball python, jak se tento druh nazývá, nejsou pro člověka nebezpečné, ale na rozdíl od jiných mazlíčků vyžadují specifickou péči a klid. Pro hada může být podobný šok nebezpečný a neodborná manipulace může ohrozit i samotného zloděje. Policie nyní pátrá nejen po pachateli, ale i po samotném hadovi. Vzhledem k teplotním nárokům a specifickým podmínkám, které tito hadi potřebují k přežití, může jít i o závod s časem. Krádež vyvolala rozruch nejen mezi místními obyvateli, ale i mezi milovníky zvířat po celé zemi. Lidé na sociálních sítích vyjadřují pobavení i rozhořčení – a především obavy o osud samotného hada. Zda se podaří pachatele i krajtu vypátrat, zůstává zatím nejasné. Jisté ale je, že tento případ se zapíše mezi nejpodivnější krádeže v historii obchodů s mazlíčky.