Od září zvedne ceny energií E.ON i Pražská plynárenská

Od září zvedne ceny energií také společnost E.ON. Stálí zákazníci od září zaplatí zhruba o 15 procent více z celkové ceny, kterou za elektřinu doteď platili. U plynu je nárůst o 50 procent z celkové ceny. Společnost Pražská plynárenská dnes oznámila, že rovněž od září zvýší u části odběratelů ceny zemního plynu v průměru o 29,8 procenta. Zdražení se u obou společností nedotkne zákazníků s platnou fixovanou cenou. Energie zdražují také další dodavatelé, například ČEZ nebo PRE.

Domácnost s menší spotřebou, která elektrickou energii od E.ON používá pro běžné účely jako svícení nebo zapojení běžných elektrospotřebičů a má roční spotřebu zhruba 1,5 MWh, zaplatí měsíčně o zhruba 110 korun více než dosud, řekla ČTK mluvčí společnosti Martina Slavíková. S novými cenami upraví E.ON také výši záloh. „Zhruba 80 procent našich zákazníků má už dnes nastavené své zálohy tak, že dokáží pokrýt i plánované zdražení ceníků. U zbylé pětiny klientů budeme muset zálohy od září navýšit. V poslední době vidíme i zvýšený zájem o úpravu záloh ze strany samotných zákazníků,“ uvedl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.

Ke zvýšení cen přiměla firmu dlouhodobě nepříznivá situace na energetických burzách, kde pro své zákazníky kupuje elektrickou energii i zemní plyn. „Ceny na burzách více než rok a půl neustále rostou a zvyšování těchto cen je extrémní. Ceny energií při nákupu na další rok narostly na burzách v porovnání s loňskem u elektřiny čtyřnásobně, a u plynu dokonce téměř pětinásobně. Z toho je patrné, že do ceníků pro zákazníky promítáme tento enormní nárůst pouze částečně,“ uvedl E.ON.

Od září zvedne ceny i Pražská plynárenská. „Vzhledem k nadále přetrvávajícímu nepříznivému cenovému vývoji na velkoobchodních trzích je s účinností od 1 9. 2022 nucena Pražská plynárenská přistoupit u části zákazníků ke zvýšení prodejní ceny zemního plynu, a to celkově v průměru o 29,8 procenta,“ sdělil dnes ČTK mluvčí firmy Miroslav Vránek. Chystané zdražení se podle něj týká domácností a maloodběratelů, kteří využívají základní ceník STANDARD, popřípadě produkty na něj přímo navázané. Zákazníků využívajících fixované produkty se zvýšení ceny nedotkne.

Pro domácnosti, které využívají plyn na vaření, se měsíční náklady zvýší o 41 korun. Domácnosti, které na plynu vaří a ohřívají s ní vodu, vzrostou náklady o 407 Kč za měsíc, uvedl mluvčí Pražské plynárenské.

Hlavním důvodem růstu cen plynu na burzách jsou události související se situací v Rusku a na Ukrajině a nestabilita dodávek plynu do Evropy. Ceny plynu pak nepřímo ovlivňují i ceny elektřiny, stejně jako zvyšování cen emisních povolenek.

ČEZ zdražil elektřinu v nejběžnějším tarifu pro domácnosti (D02d) v produktu fixovaném na tři roky už od 1. července, od srpna zdražuje znovu. Nyní stojí jedna megawatthodina 6025 korun, od příštího měsíce 7464 korun, tedy o více než pětinu. U produktu s fixací na dva roky vzroste cena meziměsíčně o sedm procent na 7501 korun.

Pražská energetika zdražuje od 1. srpna nefixovaný produkt PRE Proud Nefix z původních 4879 Kč na 7505 Kč za megawatthodinu, tedy zhruba o polovinu.

Řada dodavatelů zdražila již od 1. července. Například firma innogy zvýšila u plynu cenu produktu Optimal fixovaný na tři roky o 100 korun na 2510 Kč za megawatthodinu. O stokorunu zdražila innogy také produkt na jeden rok Start 12 a produkt na tři roky Garance 36, a to na 2745 Kč, respektive 2540 Kč. Elektřinu zdražoval Centropol. K 1. červenci se zvýšila cena produktu Mini fixovaného na tři roky z původních 5205 Kč na 6381 korun.

Plyn do Evropy přes Ukrajinu může podle Ruska proudit i po roce 2024

Rusko zváží, že by plyn do Evropy posílalo přes Ukrajinu i po roce 2024, kdy končí stávající smlouva o tranzitu přes tuto zemi, pokud bude v Evropě zájem a ukrajinské plynovody budou v provozuschopném stavu. Uvedlo to ruské ministerstvo zahraničí.

Rusko pokračuje navzdory svému útoku na Ukrajinu v přepravě velkého množství plynu přes napadenou zemi do Evropy, která je jeho klíčovým zákazníkem.

„Pokud bude poptávka evropských spotřebitelů pokračovat a ukrajinský systém přepravy plynu bude funkční, pak bude Rusko připraveno zvážit kromě jiných možností i možnost pokračování ukrajinského tranzitu,“ řekl agentuře RIA Novosti ředitel odboru hospodářské spolupráce ruského ministerstva zahraničí Dmitrij Biričevskij.

V pondělí začala pravidelná každoroční údržba plynovodu Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a který je nyní hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie. Provozovatel, kterým je konsorcium Nord Stream AG, uvedlo, že údržba potrvá do 21. července. Německo se obává, že kvůli sporu mezi Ruskem a Západem by se mohlo stát, že plyn přes Nord Stream 1 už po údržbě nepoteče. Plyn přes Ukrajinu do Evropy zatím proudí, byť v omezeném režimu, za který podle Moskvy může ukrajinská strana.

Evropská unie se po únorovém ruském útoku na Ukrajinu a poté, co Rusko přestalo plyn dodávat do některých unijních zemí, protože mu za něj odmítly platit v rublech, rozhodla přestat od něj plyn postupně odebírat. Ruské ministerstvo dnes připomnělo, že pokud unie přestane odebírat i plyn proudící přes Ukrajinu, zbaví Kyjev příjmů za tento tranzit.