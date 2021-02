OBRAZEM: Zamilovaná příroda vykouzlí srdce, kam se podíváš

Romantické rande v restauraci si letos zamilované páry neužijí. Lásku a její symbol v podobě srdce ale není potřeba odívat do saténového ubrusu a plápolajícího ohně svíček, stačí vyjít do přírody.

Symbol lásky, srdce, každoročně zaplavuje výlohy obchodů hned poté, co z ní sundají vánoční výzdobu. Letošní rok je ale kvůli koronavirové pandemii specifický - romantická večeře se smrskne do valentýnského "boxu" s sebou, wellness pobyt na domácí masáž a muži pro dárek na poslední chvíli rozhodně neskočí do butiku s luxusním sexy prádlem.

Ještě, že je tu však příroda, která umí vykouzlit srdce i na těch nejneočekávatelnějších místech, ať už jsou to notoricky známé labutí krky, jezera, ostrovy, paseky nebo třeba krovky brouků. Stačí se jen koukat kolem sebe. Ostatně, výlety do přírody zakázané nejsou...