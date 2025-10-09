Oblíbený šéfkuchař opět na obrazovkách? Radek Kašpárek: "Chtěl bych se vrátit"
9. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný kuchař se stáhl do ústraní, návrat na obrazovky ale nevylučuje.
Populární šéfkuchař Radek Kašpárek se před několika měsíci dostával na stránky novin z důvodů, ze kterých sám nemohl mít moc velkou radost.
Místo jídla, restaurací či kulinářského umění se totiž psalo především o jeho rodinném dramatu a manželské krizi. Není pak divu, že Kašpárek měl všeho plné zuby a, dle vlastních slov, na vlastní žádost odešel z druhé řady pořadu Hell's Kitchen.
Tu místo něj momentálně moderuje jeho kolega Jan Punčochář.
„Poprosil jsem Novu, aby mě z této řady omluvila, protože mám dvě restaurace a jel jsem na plný plyn, tak mě to trochu dohnalo… Jsem rád, že jsem si dal pauzu,“ uvedl Kašpárek pro Blesk.
Drby, které se objevily krátce po jeho odchodu, podle nichž mohl hrát roli alkohol či návykové látky, Kašpárek rezolutně popírá: „To je úplně mimo. Já na sobě pracuji, vstávám za pět minut pět, od šesti hodin cvičím a na ty fámy jsem se rozhodl vůbec nereagovat!“
Přestávka už ale zřejmě stačila a Kašpárek by rád zavítal zpátky na obrazovky: „Třeba nějaký návrat na televizní obrazovky proběhne v budoucnosti, ale to záleží, jestli by mě znovu oslovili. Já jsem připravený naskočit do natáčecího kolotoče kdykoliv,“ uvedl.
„S televizí Nova jsem neustále v kontaktu a naše spolupráce nebyla nikdy definitivně ukončena. Já bych se vrátit chtěl a uvidíme, jak to všechno dopadne,“ doufá odpočatý šéfkuchař.