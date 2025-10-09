Trump uvedl, že o víkendu možná odcestuje na Blízký východ, možná do Egypta
9. 10. 2025 – 8:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že jednání o dohodě o ukončení války v Pásmu Gazy pokračují velmi dobře a že tento víkend možná odcestuje na Blízký východ, pravděpodobně do Egypta, uvádí agentury.
Podle agentur AFP a AP ministr zahraničí Marco Rubio předal Trumpovi vzkaz se žádostí, aby prezident schválil znění příspěvku, ve kterém ohlašuje uzavření dohody.
V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch v pondělí začalo další kolo nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, které se soustředí na Trumpův plán, jež má zajistit trvalé příměří a propuštění všech izraelských rukojmích
Dosažení dohody je podle Trumpa "velmi blízko". Novinářům v Bílém domě řekl, že na Blízký východ by mohl odjet na konci tohoto týdne, "pravděpodobně v neděli, možná v sobotu". Trump uvedl, že telefonicky hovořil se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem a svým zetěm Jaredem Kushnerem, kteří se do vyjednávání dnes zapojili. Kushner se za Trumpova prvního mandátu v roli poradce spolupodílel na vyjednávání takzvaných Abrahámovských dohod, které normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi.
"Poletím do Egypta, velmi pravděpodobně. Tam jsou nyní všichni shromáždění," řekl Trump novinářům v Bílém domě.
"Potřebujeme rychle váš souhlas s příspěvkem na Truth Social, abyste mohl oznámit dohodu jako první," stálo podle agentur v ručně psaném vzkaze, který před novináři předal Rubio Trumpovi. Sociální síť Truth Social Trump používá pro svá politická vyjádření.
"Máme tam skvělý tým, skvělé vyjednavače, a bohužel skvělí vyjednavači jsou i na druhé straně. Ale myslím, že se to stane", citovala AFP prezidenta. "Mír pro Blízký východ, to je krásná věta, a my doufáme, že se stane skutečností," dodal Trump.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67.183 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.