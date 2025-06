Nová ministryně Decroix chce do konce června zadat externí audit a jmenovat koordinátora

11. 6. 2025 – 6:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zadání externího auditu, jmenování nezávislého koordinátora a sestavení expertní skupiny k bitcoinové kauze chce nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) stihnout do konce června.

Hned první týden v úřadu plánuje poslat opozici pozvánku k diskusi nad jménem koordinátora. Řekla to v dnešním rozhovoru, který poskytla ČTK a Českému rozhlasu.

"Uvidíme, jaká bude reakce opozice. Ale já si nemyslím, že na to máme tři měsíce. Do konce června to určitě musí být rozhodnuté a zadané a procesy, které jsem avizovala, musí být všechny spuštěny. Prvních 14 dní bude horkých," uvedla ke svým plánům ve funkci Decroix.

Úkolem koordinátora má být podle ní jednak koordinace právních kroků, jednak komunikace ohledně toho, co v kauze dělají orgány činné v trestním řízení. "Jsem přesvědčená, že justice a právní profese nabízí mnoho kvalitních jmen. Otázkou je spíš to, že ne každý bude mít nyní potřebu se do toho zapojit. Já jsem to brala jako svoji politickou povinnost; ale mnoho lidí má v létě na práci třeba i něco jiného než koordinovat tuto kauzu," podotkla ministryně.

Neobává se nicméně toho, že by se jí pozici koordinátora nepodařilo obsadit. "Pokud nepřijde jiné jméno, jsem připravena přijít se svým návrhem a projednat ho s opozicí. Ale není důležité, koho mám v hlavě já. Jestli někdo přijde s lepším jménem, tak ať to tak je," řekla politička.

Kvůli kauze miliardového bitcoinového daru od obchodníka s drogami skončil ve funkci předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS) i jeho ekonomický náměstek Radomír Daňhel. Decroix a předsedkyně poslanců opozičního ANO Alena Schillerová v neděli uvedly, že mají k dispozici e-mail, podle nějž věděl o záměru daru i další ministerský náměstek Karel Dvořák (STAN). Decroix tehdy řekla, že neumí posoudit, zda by měl ve funkci pokračovat, dnes ale zmínila, že nyní nevidí důvod dělat ve vedení ministerstva změny.

Předseda hnutí STAN, místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan dnes vzkázal, že Dvořákův odchod z funkce nepřipadá v úvahu. Dvořák by podle něj měl mít přístup do celého agendového systému ministerstva, aby se mohl stejně jako Decroix seznámit s celým procesem, který k přijetí daru vedl. "Tomu požadavku moc nerozumím," reagovala v rozhovoru Decroix. "Pan náměstek má jako člen vedení přístup ke standardním informacím, na tom se nic nemění," poznamenala. Vedení ministerstva se podle ní bude setkávat na pravidelných poradách, na nichž budou vždy jedním z bodů i aktuální kroky v bitcoinové kauze.