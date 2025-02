Oblíbený herec z Ordinace: "Na manželku nemám čas"

Populární herec známý (nejen) z Ordinace přiznává, že doma je tak vzácně, že se s manželkou prakticky nevidí. Jak takový vztah funguje?

Nebývá úplně tradicí, aby páry vzniklé v showbusinessu vydržely celá desetiletí, byznys je přeci jen založený na turbulenci a změna je život! S ničím takovým ale určitě nesouhlasí Jan Čenský, který už je se svou ženou úctyhodných 35 let.

Čenský, který patří ke stálicím populárního seriálu Ordinace v růžové zahradě, přiznává, že s partnerkou vlastně tráví docela minimum času: "Jsem doma opravdu vzácný. Dokonce i když Petr Nárožný viděl můj diář, tak se mi smál a říkal: ,Hlavně nebýt doma, co?‘ Ale o to jsme si zase doma vzácnější." Což jednoho upřímně nutí k zamyšlení? Je snad recept k dlouhodobě prosperujícímu vztahu vidět se zkrátka co nejmíň?

Těžko říct, ale Čenskému to každopádně funguje. A když už si na sebe partneři najdou trochu času, raději si zajdou zasportovat či na výlet, společenských aktivit totiž mají oba až po krk i normálně: "Nejraději společně podnikneme nějakou sportovní aktivitu, vydáme se na hory nebo na kolo. To určitě raději, než že bychom třeba šli někam na ples," prozradil Čenský.

"Když jsme doma, tak rádi podnikneme nějaký výlet, ale my obecně rádi chodíme spíše tam, kde nejsou lidi, než tam, kde jsou," nastínil Čenský sentiment, se kterým se není zas tak obtížné ztotožnit.

Lidí má herec zkrátka dost, a to třeba také kvůli tomu, že samozřejmě nebude chybět ani v nové řadě Ordinace: "Jsou lidi, co se mě ptají, kdy to skončí. Tak jim odpovídám, že to poběží, dokud na to budete koukat," prohlásil na konto oblíbeného seriálu se smíchem.