Tihle důchodci stárnou pomaleji: Tajná zbraň proti samotě i drahému životu

16. 7. 2025 – 8:26 | Magazín | Anna Pecena

Že jsou kluby důchodců jen pro nudné odpoledne u karet? Omyl! Mnozí senioři si díky nim nejen výrazně zlepšili zdraví, ale navíc i ušetřili. A někteří se dokonce dožívají o roky více. Věděli jste, že samota zabíjí stejně jako cigarety?

Samota? Tichý zabiják

Většina lidí si neuvědomuje, že osamělost má na tělo podobně destruktivní dopad jako kouření nebo obezita. Dlouhodobé studie, včetně těch z Harvardu, ukazují, že sociální izolace zvyšuje riziko předčasného úmrtí až o 30 %. A u seniorů, kteří často ztrácí partnery, přátele či pohyblivost, je tento faktor ještě palčivější.

Co s tím? Mnoho důchodců si to začíná uvědomovat a přidávají se do klubů seniorů. Tyto nenápadné, často obecně podporované spolky nabízejí sociální kontakt, pohyb, zábavu i duševní stimulaci. To všechno bez potřeby utrácet stovky za kurzy, terapie nebo psychofarmaka.

Zábava za pár korun – a zdraví jako bonus

Vstup do klubu důchodců bývá buď zcela zdarma, nebo symbolický (např. 100–200 Kč ročně). A co za to senioři dostanou? Ve větších městech jde často o bohatý program: jazykové kurzy, tanec, cvičení, stolní hry, výlety, přednášky, koncerty, tvořivé dílny nebo společné vaření. Menší obce zase často nabízejí společné akce v kulturních domech nebo knihovnách.

Výsledky? Lepší fyzička, méně depresí, zlepšená paměť i nižší spotřeba léků. Někteří senioři přiznávají, že po roce v klubu přestali užívat antidepresiva nebo dokonce zhubli. A nemluvě o tom, že právě tyto kontakty mohou vést i k nové lásce – ano, i po sedmdesátce.

Přispívá i obec. Stačí se zeptat

Mnohé obce nebo městské části nabízejí seniorům dopravu zdarma nebo příspěvky na klubové aktivity. Jinde můžete požádat o dotaci na permanentku do bazénu, knihovny nebo na kulturní akce. Některé spolky navíc spolupracují s pojišťovnami – ty přispívají na cvičení, plavání či preventivní vyšetření.

Základem je ale se nebát se zeptat – na radnici, v knihovně nebo u praktického lékaře. Překvapivě často vám totiž nikdo nic neřekne, dokud si sami neřeknete.

Kdo si hraje, ten nestárne

Život v důchodu nemusí být šedivý, osamělý a drahý. Stačí jeden krok – a otevřou se dveře do světa, kde se tančí, směje a hlavně – neumírá předčasně. Klub seniorů není jen místo – je to lék. A paradoxně i ten nejlevnější.

Shrnutí: Co potřebujete k připojení do klubu seniorů?