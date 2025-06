Oblíbená zpěvačka: "Své vlastní dceři už nerozumím"

17. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbená zpěvačka má potomka, z jehož úst se line jedna šifra za druhou. Snaha o pochopení je zbytečná.

Populární zpěvačka Jitka Boho si momentálně doma musí připadat jak expert na šifry, který se snaží rozlousknout nějaký obzvlášť pokročilý tajný systém. A nemůže za to nic jiného než dcera, která se pomalu ale jistě blíží do puberty – brzy jí bude deset let.

„Jsme nejlepší kamarádky, ale jen do určité míry. Musí tam být i hranice a pravidla,“ přiblížila vztah s dcerou pro eXtra.cz.

„Momentálně je ve fázi, kdy používá slova jako sigma boy nebo brainrot. A já upřímně absolutně netuším, o čem mluví,“ dodala.

A abychom pomohli čtenářům, kterým je víc než třináct let: Sigma boy je jednak velmi populární píseň dvou prepubescentních ruských blogerek a jednak označení muže vymykajícího se společenské hierarchii. Výraz můžeme chápat jako synonymum pro "nezávislý", ale i "svérázný".

Brainrot je pak populárně vědecké označení jevu, kdy přehnané sledování krátkoformátového obsahu poškozuje mozek a zhoršuje schopnost soustředění. Používá se i jako synonymum pro úplně normální lidskou hloupost.

Krom starosti o rozluštění dceřiných promluv se ale momentálně Jitka musí starat i o zranění: Malá si totiž nešťastně zlomila ruku na školním výletě.

„Zakopla o nožičku lavičky. Člověk by řekl, že to bude z nějakého sportu, ale ono stačí obyčejná procházka,“ povzdechla si maminka.