Slavný moderátor bude muset k soudu? Soudkyně se chystá předvolat Jana Krause

17. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Slavného moderátora se sice synova kauza přímo netýká, pravděpodobně ale bude muset dorazit podat svědectví.

Pokud můžeme soudit z průběhu prvního kola soudního sporu mezi Adamem Krausem, synem slavného moderátora Jana Krause, a jeho bývalou partnerkou Nikol Enevovou, která ho viní ze znásilnění, čeká nás ještě pořádně vyostřená jízda.

Už během prvního jednání se totiž snesla sprška nevybíravých obvinění a vzájemného špinění z obou stran.

„Poškozenou chytnul za ruce, co jí dal za záda, jednou rukou ji držel, stáhnul jí kalhotky, čemuž se bránila s tím, že sex mít nechce, čehož nedbal a vniknul do ní penisem a souložil. Ustal, když se na chodbě dal do pohybu výtah, a pak odešel,“ tvrdí obžaloba o Krausovi.

Ten obratem všechno popřel a naopak začal očerňovat chování bývalé. Vinu necítí: „Nebudu se vyjadřovat. Řeknu jen, že se cítím nevinný a neposkytnu žádné další konkrétní vyjádření,“ sdělil po soudním jednání redaktorovi eXtra.cz.

Nahrávka, na které se měl k diskutovanému činu doznat a kterou Nikol předložila jako klíčový důkaz, soudu nicméně nestačila, protože byla sestříhaná. K dalšímu jednání by proto Enevová měla donést neupravený originál.

A poslechne si ho dost možná i zmíněný Adamův slavný otec, Jan Kraus, kterého soudkyně pravděpodobně předvolá, aby svědčil ohledně vztahu mezi rodinou Krausových a Nikol Enevovou.

Nikol totiž již dřív popisovala vyostřené vztahy a dokonce agresi ze strany oblíbeného moderátora a lze předpokládat, že k podobným prohlášením bude chtít sám Kraus dodat také svůj pohled na věc.

Soud bude pokračovat 25. července.