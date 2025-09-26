Oblíbená zpěvačka po tragické ztrátě manžela: "Vypila jsem moře vína"
26. 9. 2025 – 6:02 | Magazín | Jiří Rilke
Temnota dopadla naplno, nyní už se ale snaží opět o zdravý život.
Šok, beznaděj, zoufalství. Oblíbená zpěvačka Bára Vaculíková si nedávno prožila chvíle, které nelze přát nikomu. Z ničeho nic jí náhle zemřel manžel Pepe Rafaj.
Nikdo to nečekal: Bylo mu jen 53 let, nic nenaznačovalo žádným problémům, vše bylo v nejlepším pořádku... Pak se mu ale najednou udělalo špatně, zkolaboval a už se neprobudil.
„Jela jsem do nemocnice s ním, ale bohužel už ho nedokázali oživit. Do teď nevím, co se stalo a proč se to stalo. Pepe nebyl vážně nemocný, ani neměl zdravotní problémy, nevím, proč zemřel,“ uvedla Bára v dubnu pro Blesk.
Ze smutku a pocitu marnosti po podobné ztrátě se samozřejmě nevyspíte za týden. I pět měsíců po tragické události Bára nezastírá, že ještě není úplně v pohodě.
Lék prvních nocí byl jasný: „Když je člověk zastižen takovým šokem, ta první fáze není úplně zdravá. Cítím, že tam bylo potřeba kompenzovat, že jsem vypila opravdu moře vína,“ svěřila se pro eXtra.cz.
Nyní už je ale na lepší cestě: „Snažím se vracet k tomu zdravému životnímu stylu, protože mně to je sympatické, vždycky jsem to takhle měla, ale nebylo to ze dne na den,“ pokračovala.
Víno coby terapeutický prostředek vyměnila za daleko zdravější medikament. Běhání.
„Mně se na tom běhání líbí ten pobyt v té samotě a to, že u toho třeba poslouchám svou hudbu a třídím myšlenky a učím se novou hudbu, vnímám to jako určitý čas pro sebe,“ popisuje.
„Letošní Vánoce jsou pro mě zatím obrovský otazník, v životě nebyl takhle velký, ale na druhou stranu jsme zvyklí Vánoce trávit s mojí mámou, uvidíme, já vůbec nevím. Je to až za tři měsíce, ale nikdy jsem neměla takhle nejasno ve Vánocích. Prostě budeme dohromady aspoň ty, co spolu být můžeme,“ dodává v očekávání neveselých svátků.