O regulaci marží prodejců paliv rozhodne vláda nejpozději koncem dubna

Vláda nejpozději na konci dubna rozhodne podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), zda bude regulovat od počátku května marže prodejců pohonných hmot. V kontrolách marží bude úřad pokračovat do 30. září, původně s nimi měl resort v plánu skončit ke konci tohoto měsíce. Ministerstvo nyní zpracuje cenový výměr na maximální marži, aby byl připraven. Stanjura dnes řekl novinářům, že vidí ještě prostor pro dohodu s obchodníky.

Ministerstvo financí sbírá data od prodejců paliv zhruba od poloviny března, výsledky podle Stanjury nejsou uspokojivé. Marže na počátku kontrol klesly a následně už stagnovaly. „Myslíme, že je prostor pro další snížení,“ uvedl. Průměrná marže u litru nafty v únoru podle něj činila 3,03 koruny a v březnu byla 4,91 koruny, rozdíl tak činil 1,88 Kč. U litru benzinu ve druhém měsíci roku dosahovala 2,29 koruny a o měsíc později 4,39 koruny, rozdíl tedy činil 2,1 Kč na litru. Stanjura uvedl, že k dispozici má informace z přibližně 90 procent trhu, ale jedná se o průměrné marže. „Neznám, jak se ta marže pohybovala u konkrétních provozovatelů,“ uvedl dále.

Předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček dnes po jednání s ministrem Stanjurou uvedl, že již inicioval schůzku s ministerstvem financí kvůli řešení cen pohonných hmot. Jeho data jsou prý rozdílná od těch, která prezentuje ministerstvo financí. Stanjura podle něj zřejmě mluví o celém petrolejářském průmyslu, tedy kromě čerpacích stanic také o distributorech a rafinériích. Uvedl, že chce o maržích nadále jednat, aby vláda nemusela k určení jejich maxima přistoupit.

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že marže rostou rafinériím. „Například rafinační marže polské společnosti Orlen vzrostly v březnu zcela nebývale, zhruba pětinásobně. Zatímco ještě v únoru činila rafinační marže společnosti 7,70 dolaru na barel, v minulém měsíci už to bylo 39,30 dolaru za barel. V lednu marže činila jen 4,8 dolaru za barel,“ uvedl Kovanda.

Rafinační marže společnosti MOL podle Kovandy vzrostly v březnu zhruba desetinásobně. Zatímco v únoru činila rafinační marže společnosti MOL 3,40 dolaru na barel, v minulém měsíci to bylo 33,70 dolaru za barel. „Zcela mimořádné navýšení i hodnoty rafinační marže společností Orlen i MOL dávají alespoň částečně za pravdu těm, kteří během rekordního nárůstu cen pohonných hmot v ČR během letošního března upozorňovali, že je z podstatné míry výsledkem maržové politiky rafinérií, distributorů pohonných hmot a samotných čerpacích stanic,“ uvedl Kovanda.

Ministerstvo financí využívá pro sběr dat webovou aplikaci pro minimalizaci administrativní zátěže. Žádost o denní hlášení zaslalo MF 759 provozovatelům, tedy více než 2500 čerpacím stanicím.

Vláda ve středu v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině schválila balíček novel zákonů, které ruší přimíchávání biosložky do paliv a silniční daň pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozy do 12 tun. Snížila také spotřební daň na benzin a naftu o 1,5 koruny na litr. Snížení daně způsobí výpadek asi čtyř miliard korun ze státního rozpočtu, celková angažovanost státu na opatřeních bude kolem deseti miliard korun.

Výsledky kontrol marží bude resort financí zveřejňovat na svém webu. Úřad bude podle Stanjury kontrolovat také distributory pohonných hmot.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 koruny za litr.

Prvotní výsledky kontrol marží, které zveřejnilo ministerstvo 22. března, hovořily opačně. Ministerstvo tehdy uvedlo, že regulace zatím není nutná, protože prodejci zdražováním převážně reagovali na výhled dramaticky rostoucích cen a vývoj na komoditní burze. Analýza prokázala dílčí cenové odchylky oběma směry, kdy v jednotlivých případech byly vidět i prodeje se zápornou marží, oznámilo tehdy ministerstvo. Situaci podle Stanjury změnilo to, že ministerstvo nyní už má k dispozici již podrobnější informace a delší časovou řadu údajů.

Senát USA podpořil zákaz ruských paliv a konec běžných obchodních vztahů

Americký Senát dnes posunul blíže k přijetí návrhy zákonů, které by zakazovaly dovoz ruské ropy či plynu do Spojených států a odebraly Rusku status běžného obchodního partnera. Obě opatření byla přijata jednomyslně poté, co senátoři týdny s jejich schválením otáleli. Ukončení běžného obchodního vztahu by otevřelo vládě prezidenta Joea Bidena možnost navýšit cla na dovoz některých ruských produktů.

Biden už nové smlouvy o dovozu ruských energií zakázal exekutivním nařízením z 8. března, Sněmovna reprezentantů návrh zákona v tomto duchu přijala o den později. Před třemi týdny pak navázala přijetím návrhu o přerušení běžných obchodních vztahů. Podle kongresového zpravodaje televize CNN se nicméně druhý z návrhů po dnešním hlasování Senátu ještě vrací do sněmovny předtím, než jej dostane k podpisu prezident.

„Je to velká, velká věc, že to konečně dotáhneme do konce,“ řekl před hlasováními lídr Demokratické strany v Senátu Chuck Schumer. „Přál bych si, aby se to mohlo stát dřív, ale po týdnech rozhovorů s druhou stranou je důležité, že jsme našli cestu kupředu,“ dodal. Pro oba projednávané návrhy nakonec hlasovalo všech 100 senátorů, což je v kontextu posledních let extrémně vzácný úkaz.

Vývoj v Kongresu znamená další stupňování americké reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, která do jisté míry sjednotila demokraty a republikány. Podporu obou stran mají tvrdé sankce proti klíčovým sektorům ruské ekonomiky i vyzbrojování ukrajinské armády. Bílý dům ve středu oznámil další rozšíření sankčního režimu, přičemž nový balík míří proti vazbám největších ruských bank, ale také dětí ruského prezidenta Vladimira Putina, na majetky v USA.

Rusko čelí kvůli sankcím nejtěžší situaci za třicet let, řekl ruský premiér

Rusko čelí kvůli bezprecedentním západním sankcím nejtěžší situaci za posledních třicet let, řekl dnes ruský premiér Michail Mišustin. Zahraniční pokusy o odstřižení Moskvy od světové ekonomiky však podle něj selžou.

„Není pochyb o tom, že současnou situaci lze pro Rusko označit za nejsložitější za posledních třicet let,“ prohlásil dnes Mišustin ve Státní dumě, tedy dolní komoře ruského parlamentu. „Takové sankce se neuvalovaly ani v nejtemnějších dobách studené války,“ dodal.

Michail Mišustin při projevu ve Státní dumě | zdroj: Profimedia

Západní sankce Rusko odřízly od globální finanční sítě a způsobily, že řada jeho předních bank nemá přístup k mezinárodnímu platebnímu systému SWIFT. Někteří obchodníci začali odmítat dodávky ruské ropy, což zesílilo tlak na finance Moskvy.

Před sankcemi plánovalo Rusko v letošním roce dosáhnout rozpočtového přebytku ve výši 1,3 bilionu rublů (370 miliard Kč), což odpovídá jednomu procentu ruského hrubého domácího produktu (HDP). Mišustin však dnes uvedl, že Rusko utratí vše, co letos vydělá, na státní pomoc.

Vláda dosud přislíbila více než jeden bilion rublů na podporu podnikům, na sociální platby a rodinám s dětmi, z toho 250 miliard rublů připadne na pomoc ruským železnicím.

Mišustin v projevu k poslancům rozvedl, že vláda přidělí leteckým společnostem a letištím 100 miliard rublů. Dotace budou mimo jiné sloužit k úhradě peněz, které musely letecké společnosti refundovat za zrušené letenky do nyní nedostupných destinací. Půjdou také na platy a sociální dávky. „Umožní to udržet profesionální týmy, především letecký a technický personál,“ řekl Mišustin.

Evropská unie uzavřela svůj vzdušný prostor ruským letadlům. Moskva na oplátku zapověděla svůj vzdušný prostor leteckým společnostem z 36 zemí, včetně všech 27 členů EU. Západní leasingové společnosti kvůli sankcím vypovídají ruským aerolinkám smlouvy a žádají vrácení letadel. Sankce rovněž brání ruským leteckým společnostem nakupovat letecké díly z Evropy či Spojených států, nemají k dispozici ani servis společností Airbus či Boeing.

Americké ministerstvo obchodu dnes vydalo donucovací opatření proti společnostem Aeroflot, Azur Air a UTair, které podle resortu porušily americké vývozní kontroly vydané po ruské invazi. Opatření odepírá těmto třem leteckým společnostem vývozní práva.

Rusko dále v odvetě po sankcích zavedlo kapitálové kontroly, které zahraničním investorům v případě odchodu ze země téměř znemožňují prodat aktiva, a to jak průmyslová, tak finanční. „Pokud musíte odejít, měla by výroba fungovat dál, protože poskytuje pracovní místa. Pracují v ní naši občané,“ řekl Mišustin. Kreml dříve naznačil, že může znárodnit majetek západních investorů, kteří se rozhodnou odejít.

„Náš finanční systém, životodárná síla celé ekonomiky, se udržel,“ uvedl Mišustin. „Akciový trh a rubl se stabilizují,“ dodal. Ruský rubl během dnešního obchodování v Moskvě výrazně zpevnil. Dostal se tak až na nejsilnější úroveň od 11. února, tedy od doby před zahájením ruského útoku na Ukrajinu.

„Je to zcela umělá úroveň,“ řekl k nynějšímu kurzu rublu analytik Cristian Maggio ze společnosti Toronto Dominion Bank. „S rubly nemůže téměř nikdo obchodovat a ti, kteří s nimi skutečně obchodují, tak činí na velmi odlišných úrovních,“ dodal. „Z tržního a makroekonomického pohledu to nedává žádný smysl,“ prohlásil rovněž.

Spojené státy a Británie ve středu oznámily další zpřísnění protiruských sankcí vyvolaných ruskou invazí na Ukrajinu, včetně postihů namířených na největší ruskou banku Sberbank a zákazu nových investic v Rusku. Washington a Londýn také rozšiřují opatření vůči příslušníkům ruských elit, v USA se na sankční seznam nově dostaly například dospělé děti prezidenta Vladimira Putina.

Zástupci států Evropské unie se dnes zatím bezvýsledně dohadují na termínu, od kdy má blok nadobro skoncovat s odběrem ruského uhlí v rámci nového balíku sankcí za ruskou agresi na Ukrajině.

Kromě uhelného embarga má v pořadí pátý balík sankcí znemožnit lodním a silničním dopravcům z Ruska využívat přístavy a silnice v EU či dále omezit import důležitých produktů, z nichž má ruský režim značné příjmy. Sedmadvacítka chce také zmrazit obchodování se čtveřicí velkých ruských bank, na něž se dosud nevztahovaly unijní sankce.