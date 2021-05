O přidělení peněz rozhodovala rychlost kliknutí. Liberecký kraj podal na ministerstvo předžalobní výzvu

Liberecký kraj podal na ministerstvo pro místní rozvoj předžalobní výzvu kvůli systému příjmu žádostí o dotace z programu REACT-EU na posílení zdravotnictví. Žádá vyhlášení nové výzvy s rovnými podmínkami pro všechny.

Pokud to do konce měsíce ministerstvo neudělá, je Liberecký kraj připraven obrátit se na soud a žádat i předběžné opatření, které zakáže rozdělování peněz z programu. Výzva se týká rozdělování peněz v minulém týdnu, ale i dalších dvou výzev, které se uskuteční 14. a 25. května. Novinářům to dnes řekl hejtman Martin Půta. Podle opozičních poslanců rozhodovala v systému rychlost podání projektu, tedy kliknutí počítačovou myší, což ve středu označili za skandální.

Kritiku způsobu přijímání projektu dnes odmítl premiér Andrej Babiš. Novinářům řekl, že všechny přihlášené projekty budou posouzeny. „Není to pravda, všechny projekty, které byly přihlášeny, budou vyhodnoceny,“ uvedl.

Podle Půty ani u výzev, které se uskutečnily v minulém týdnu a rozdělovaly miliardy pro nemocnice a záchranné služby nedokáže ministerstvo pro místní rozvoj garantovat, že měli všichni uchazeči po celé republice stejné podmínky. Objevují se podle něj informace, že některé poradenské firmy nasadily na přihlašování roboty. „Což je přímo v rozporu s podmínkami programu, a takové žádosti by měly být automaticky vyřazeny,“ řekl hejtman. Peníze by podle něj měly být rozděleny především nemocnicím, které zajišťovaly péči o covidové pacienty.

Česko může získat z REACT-EU na posílení zdravotnictví 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací ministerstva pro místní rozvoj na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory. První žádosti bylo možno začít podávat od 5. května.

Výzva pro nemocnice byla podle Půty vyčerpána za necelé dvě sekundy. Liberecké nemocnice skončily pod čarou. Jen ty krajské žádaly z programu na přístrojové vybavení zhruba půl miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve středu uvedlo, že zatím existuje pouze tabulka přihlášených projektů seřazená v pořadí, v jakém byly do systému vloženy. Hodnocení ještě nezačalo, nikdo tak v tuto chvíli nemůže vědět, zda uspěl nebo ne. Podle náměstka pro evropské a národní programy Zdeňka Semoráda budou u projektů úřady posuzovat 23 kritérií, až poté bude rozhodujícím faktorem rychlost podání žádosti.

Půta ale řekl, že to není pravda. „Nebyla určena žádná kritéria,“ řekl liberecký hejtman. I proto žádá Liberecký kraj zrušení výzev a jejich nové vypsání s jasnými kritérii hodnocení. „Jinak jsme připraveni se obrátit na soud a rozdělování peněz z programu zablokovat,“ dodal.

Problém chce řešit i koalice Spolu

Koalice Spolu chce uspořádat mimořádnou schůzi Sněmovny k rozdělování evropských peněz nemocnicím, ale také k údajnému střetu zájmů ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a další strategii očkování proti koronaviru. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek novinářům řekl, že koalice má dostatek podpisů ke svolání mimořádné schůze. Žádá, aby se poslanci sešli ve středu 26. května odpoledne.

Spolu chce probrat s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou způsob výběru projektů na posílení zdravotnictví a snížení dopadů pandemie z evropského programu REACT-EU.Někteří poslanci označili za skandální nebo zoufalé to, že podle nich rozhodovala jen rychlost podání projektu. Dostálová se vůči kritice ohradila, opoziční výtky se podle ní nezakládají na pravdě.

Podle poslance ODS Bohuslava Svobody by měla ministryně vysvětlit, proč se k penězům některé nemocnice dostaly, jiné, ačkoli byly covidem zatíženější, nikoli. Naznačil, že za výběrem projektů může být politická objednávka.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že zatím existuje pouze tabulka přihlášených projektů seřazená v pořadí, v jakém byly do systému vloženy. Hodnocení podle tiskové zprávy úřadu ještě nezačalo. „Nikdo v tuto chvíli tedy nemůže vědět, zda uspěl nebo ne. Došlo tedy k nedorozumění a nepochopení na straně uchazečů,“ stojí v tiskové zprávě. Ministerstvo pro místní rozvoj požádá ministerstvo zdravotnictví a Asociaci krajů, aby všem rozeslaly vysvětlující dopisy.