O největší bizár se podle Politico letos postarali Metsolaová, Trussová, Musk či Kubicki

Úvahy předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolaové o spuštění parlamentního hotelu, podezřelá nepřítomnost někdejší britské premiérky Liz Trussové na jednání Dolní sněmovny nebo nelichotivé vyjádření německého politika na adresu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Tyto a další momenty připomíná web Politico ve svém výběru tragikomických či jinak podivných událostí končícího roku.

Bruselská redakce do něj zahrnula i dění mimo politiku Evropské unie, jako například předpověď miliardáře Elona Muska o vyústění války na Ukrajině.

* Metsolaová si od webu vysloužila ocenění za výkon v pohostinství. Šéfka EP podle zjištění Politico letos přivítala myšlenku zřídit hotel v jednom z objektů instituce ve Štrasburku. Uvedla prý, že by to „mohlo pomoci snížit zátěž na hotelový sektor“ ve francouzském městě. „Nejsem si jistý, že by existující vlastníci hotelů ve Štrasburku s touto logikou souhlasili, vzhledem k tomu, že velká část jejich příjmů pochází z toho, že hostí europoslance a pracovníky parlamentu,“ glosuje autor hodnocení.

* Evropský parlament v něm má i další zápis, a to za neobvyklé vystoupení tanečníků při květnové závěrečné akci Konference o budoucnosti Evropy. Podle Politico to byla nejvtipnější věc spojená s EP od té doby, co jistý maďarský europoslanec předloni utekl po okapu z homosexuálních orgií.

* Těžko pochopitelné momenty přinášela letos také britská politika, obzvláště pak premiérství Trussové, které trvalo jen jeden a půl měsíce. Politico z něj vybralo moment, kdy premiérka nedorazila do sněmovny na plánované prohlášení a musela za ni zaskakovat členka vlády Penny Mordauntová. Ta nevysvětlila, proč Trussová, která byla pod palbou po krachu svých ekonomických plánů, nepřišla, ovšem v reakci na vyjádření opoziční poslankyně zdůraznila, že premiérka se neskrývá „pod stolem“. O několik dní později už Trussová ve funkci nebyla.

* Ocenění za urážku tureckého vůdce zase putuje za místopředsedou německého Spolkového sněmu Wolfgangem Kubickým. Ten v září označil Erdogana za krysu z kanalizace, což spustilo diplomatickou roztržku. Kubicki později dodal, že krysy jsou „milé, ale zároveň chytré a prohnané“.

* Kromě chování některých evropských politiků připomíná Politico také vystupování podnikatele a nového šéfa sociální sítě Twitter Elona Muska. Konkrétně se zaměřuje na jeho „vměšování se“ do ukrajinské krize návrhem, aby Kyjev přenechal části svého území Rusku a nechal v nich proběhnout nové volby. „Je vysoce pravděpodobné, že takhle to nakonec dopadne. Je jen otázka, kolik lidí předtím umře,“ napsal Musk, což nezůstalo bez reakce ukrajinských činitelů včetně prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Pamatujete, když Elon Musk dělal normální věci, jako když pojmenoval své dítě X Æ A-XII a tweetoval při vykonávání velké potřeby? Byly to jednodušší časy,“ komentuje Politico.