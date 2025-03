Kam se člověk podívá, tam vyskočí Denisa z Bacheloru. Po dvou neúspěšných show to zkouší ve třetí

Notorická účastnice různých reality show má pro kritiky jasný vzkaz.

Denisa Melvaldová se nejdřív snažila získat srdce božského podnikatele Jana Solfronka v populární reality show Bachelor. A vzhledem k tomu, že Solfronk nadále prakticky bydlí s vítězkou soutěže Sabinou Pšádovou, dalo by se říct, že neúspěšně.

A ještě jasněji definovaný neúspěch přišel, když se Denisa zúčastnila Survivora, odkud se zase velmi rychle pakovala zpátky domů. Ale co, však to znáte, když to nejde silou, jde to ještě větší silou. Aneb když to nejde v reality show, třeba zafunguje alespoň trocha násilí v kleci, ne?

Denisu čeká zápas ve Fight Night Challenge proti Veronice Blahovské. Denisa prohlašuje, jak poctivě trénuje a nepodceňuje přípravu a tak všelijak podobně: „Je to pro mě strašně velká výzva. Trénovala jsem tedy asi čtyři, pět let, miluji to. S myšlenkou na zápas jsem si moc často nepohrávala, měla jsem z toho velký respekt. Když ta nabídka přišla, tak jsem si říkala, proč to nevzít.“

A v podobném duchu se také vyjádřila k posměváčkům, kteří si neodpustili komentáře na konto skutečnosti, že je Denisa v poslední době zkrátka k vidění všude možně: „Všichni mi říkají, kam se cpu, ale já se rozhodně nikam necpu. Já jsem se hlásila jenom do Survivoru, nabídky mi chodí samy a já to jenom přijímám, výzvy se přijímat přece mají.“

„Já si z toho opravdu dělám jenom srandu. Mě nemůže urazit nikdo, kdo mě osobně nezná. Ti, kdo mě osobně znají, tak si ty názory beru osobně. Ale kdo mě nikdy neviděl, tak to je jejich problém, jejich boj a je mi to úplně jedno. Jenom se nad tím směji,“ dodává.