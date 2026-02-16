Dnes je pondělí 16. února 2026., Svátek má Ljuba
Počasí dnes -3°C Občasné sněžení

Žene se ještě větší chumelenice! Meteorologové ukázali, kde čekat největší sněhovou nadílku

16. 2. 2026 – 13:52 | Magazín | BS

Žene se ještě větší chumelenice! Meteorologové ukázali, kde čekat největší sněhovou nadílku
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Česko čeká několik zasněžených zní a zima ještě ani omylem neřekla poslední slovo.

Na Česko se snáší sníh a místy tak moc, že museli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu vydat oficiální výstrahu.

„Na západě Čech už během noci na pondělí napadlo do 3 cm nového sněhu. Sněžení však bude pokračovat. Až do 14. hodiny zůstává v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro západní Čechy, kde by mělo celkově napadnout 5 až 10 cm nového sněhu,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.

„V ranních hodinách může být sněžení přechodně i intenzivnější s úhrnem 2 až 3 cm za jedinou hodinu. Odpoledne se bude sněžení vyskytovat hlavně v severovýchodní polovině Česka,“ upřesňují.

chmu vystraha 16022026 novy snih zdroj: ČHMÚ

„Se sněžením počítejte také v úterý a ve středu. Ve čtvrtek čekejte sněžení už jen ojediněle, v pátek se přechodně vyjasní a v dalších dnech přijde do nížin obleva a sněžit bude už jen na horách,“ dodali

Varování tedy momentálně platí jen do zítřka (17.2.) dopoledne, sněžit, byť třeba slabě, by ale mělo ještě déle: S novými úhrny sněhu se momentálně počítá až do víkendu, ačkoliv to jen ve vyšších polohách, protože se oteplí a podle týdenního výhledu ČHMÚ můžeme například v pondělí čekat až 8 °C. 

Meteorologové také zveřejnili mapu předpokládané akumulované sněhové pokrývky před víkendovou oblevou:

chmu snehova pokryvka 16022026 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí vystraha sníh zima předpověď počasí weather
Zdroje:
ČHMÚ, CHMI, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Jen opravdoví znalci dají 10 z 10. Zvládnete kvíz o českých klasických pohádkách bez nápovědy?

Následující článek

Novým kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí je poslanec Červený

Nejnovější články