Žene se ještě větší chumelenice! Meteorologové ukázali, kde čekat největší sněhovou nadílku
16. 2. 2026 – 13:52 | Magazín | BS
Česko čeká několik zasněžených zní a zima ještě ani omylem neřekla poslední slovo.
Na Česko se snáší sníh a místy tak moc, že museli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu vydat oficiální výstrahu.
„Na západě Čech už během noci na pondělí napadlo do 3 cm nového sněhu. Sněžení však bude pokračovat. Až do 14. hodiny zůstává v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro západní Čechy, kde by mělo celkově napadnout 5 až 10 cm nového sněhu,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.
„V ranních hodinách může být sněžení přechodně i intenzivnější s úhrnem 2 až 3 cm za jedinou hodinu. Odpoledne se bude sněžení vyskytovat hlavně v severovýchodní polovině Česka,“ upřesňují.
„Se sněžením počítejte také v úterý a ve středu. Ve čtvrtek čekejte sněžení už jen ojediněle, v pátek se přechodně vyjasní a v dalších dnech přijde do nížin obleva a sněžit bude už jen na horách,“ dodali
Varování tedy momentálně platí jen do zítřka (17.2.) dopoledne, sněžit, byť třeba slabě, by ale mělo ještě déle: S novými úhrny sněhu se momentálně počítá až do víkendu, ačkoliv to jen ve vyšších polohách, protože se oteplí a podle týdenního výhledu ČHMÚ můžeme například v pondělí čekat až 8 °C.
Meteorologové také zveřejnili mapu předpokládané akumulované sněhové pokrývky před víkendovou oblevou: