Nový trend mladých: Tetování na místě, které by vás nikdy nenapadlo!
22. 9. 2025 – 14:34 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tetování provází lidstvo od pradávna – od trestních značek a šamanských symbolů až po moderní módní ozdoby. Dnes se však v Číně objevuje překvapivý trend: místo kůže si mladí nechávají zdobit zuby.
Tetování má s lidstvem společnou historii delší, než by se mohlo zdát. V dávných dobách fungovalo jako výraz rituálů, ochranný symbol i znamení společenského postavení. V Číně mělo navíc roli trestu – lidem byly značky vypalovány či vytetovány na tělo, aby byli navždy poznamenáni. Odtud pochází i výraz gyeong-chil nom, tedy člověk, který si zaslouží být označen. Nešlo však jen o stigma. Tetování bylo i prostředkem touhy a erotiky, připomeňme skandální případ Eou-dong z období dynastie Čoson, která si nechávala zapisovat jména svých milenců přímo na tělo. A přestože v očích většinové společnosti neslo tetování spíše nádech hříchu nebo zločinu, lidé si k němu znovu a znovu nacházeli cestu.
V Japonsku má tetování rovněž bohatou a rozporuplnou historii. Tradiční styl irezumi, spojený s celotělovými barevnými motivy draků, tygřích šelem nebo květů sakur, je považován za jedinečnou ukázku umění. Přesto byli nositelé takových tetování dlouho spojováni s podsvětím a jakuza, což vedlo k jejich společenské izolaci. Dodnes mají lidé s viditelnými tetováními v Japonsku často zakázaný vstup do lázní nebo veřejných koupališť. To ukazuje, jak silně dokáže mít inkoust na kůži dvojí tvář – uměleckou i stigmatizující.
Hudební vlna a proměna pohledu
Ve 20. století začalo tetování pronikat i do populární kultury. V Jižní Koreji se ještě v 90. letech potýkalo s přísnou cenzurou – zahraniční videoklipy s hudebníky ozdobenými tetováním prostě nesměly do éteru. V západním světě se ale v té době už stávalo symbolem svobody a osobní identity. Popové i rockové skladby často pracovaly s obrazem tetování jako výrazem lásky nebo dospívání. Hudba tím napomohla tomu, že se tetování postupně přesunulo z okraje společnosti do mainstreamu.
Tetování na zubech jako nová móda
Dnes se však objevuje trend, který posouvá hranice ještě dál. V Číně začíná být populární tetování na zubech. Nejde o přímé poškozování skloviny, ale o motivy vytvořené pomocí 3D tisku na korunce, která se nasadí na skutečný zub. Díky tomu si lidé mohou své ozdoby snadno měnit – stačí vyměnit korunku. Mladí Číňané si nechávají vyobrazit například iniciály partnerů, šťastná čísla nebo motta přinášející úspěch. Místo obyčejné bílé korunky tak dostanou výrazný doplněk, který je odlišuje a má podle nich přinášet štěstí či sebevědomí.
Velké zubní kliniky už tento trend začaly využívat i komerčně a nabízejí tetování na zubech jako bonus ke klasickým korunkám. Na sociálních sítích sklízejí fotografie ozdobených úsměvů obrovskou pozornost. Ne všichni jsou však nadšení. Někteří zubaři varují, že rytí do povrchu korunky může snížit její odolnost a urychlit opotřebení. Přesto je vidět, že touha odlišit se a najít nový způsob sebevyjádření má větší sílu než obavy z praktických následků. Od starověkých trestů přes japonské mistrovské irezumi až po čínské úsměvy s miniaturními symboly – tetování stále dokazuje, že není jen módou, ale hlubokou součástí lidské kultury. A zatímco kdysi značilo příslušnost k okraji společnosti, dnes se může stát třeba i ozdobou vašeho chrupu.