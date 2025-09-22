Horoskop pro všechna znamení na týden od 22. do 28. září: Slunce a Měsíc spojí síly, připravte se na změny
22. 9. 2025 – 15:00 | Magazín | Natálie Kozak
Tento týden začíná pod vlivem novoluní v Panně a zatmění Slunce – a to znamená, že emoce mohou být neklidné, ale zároveň dostáváme šanci na restart. Hvězdy napovídají, kde najdete sílu, co si ohlídat a kdy se vám bude dařit nejvíc.
Novoluní v Panně, zatmění Slunce a zároveň i uzavření koridoru zatmění. To je silná kombinace, která rozvlní naše emoce a na začátku týdne může přinést vnitřní nejistotu. Hvězdy radí dát si čas na zotavení, nadechnout se a vykročit vpřed. V druhé polovině týdne se totiž energie obrací ve váš prospěch. Přichází období, kdy můžete plánovat, posouvat se dál a vnést do života novou sílu.
Beran
Bohatství. Tvrdá práce posledních měsíců se začíná zúročovat. Tento týden k vám může nečekaně přijít finanční odměna- výhra, bonus nebo zakázka, která potěší. Jen pozor, ať radost neproměníte v unáhlené utrácení. Peníze vám teď mají sloužit jako základ k dalším krokům, ne jako lístek do víru okamžitých tužeb. O víkendu navíc přijdou nové kontakty, které vám otevřou zajímavé nápady a příležitosti. Šťastné dny: 22. a 24. září.
Býk
Komunikace. Čekají vás rozhovory, které mohou změnit víc, než čekáte. Noví lidé i staré známosti vám nastaví zrcadlo a ukážou, kde máte prostor růst. Ať už jde o pracovní výzvu nebo osobní vztahy, buďte přítomní a otevření. Vaše charisma přitahuje pozornost, tak se nebojte mluvit o svých plánech. A peníze? Ty vám přinesou radost, klidně si dopřejte i něco jen pro potěšení. Šťastné dny: 23. a 28. září.
Blíženci
Disciplína. Tento týden bude vaším nejlepším učitelem trpělivost. To, jak formulujete své myšlenky, se může stát rozhodujícím pro váš pracovní i osobní obraz. Trénujte sebeovládání i strukturu ať už při jednání, nebo při veřejném projevu. Zapisujte si úkoly, plánujte, budujte si dobré návyky. Tohle období není o náhlých zvratech, ale o postupném růstu. Šťastné dny: 27. a 28. září.
Rak
Sebeovládání. Vaše emoce se budou houpat jako vlny, ale právě v jejich zklidnění najdete sílu. Nenechte se unášet pochybnostmi ani lidmi, kteří vám je podsouvají. Intuice je tento týden vaším nejlepším průvodcem, ukáže, na co se zaměřit a od koho přijmout podporu. Naslouchejte sobě i těm, kteří vám rozumí beze slov. Šťastné dny: 23. a 26. září.
Lev
Měřítko. Nový měsíc vám vlévá do žil energii a chuť růst. Pozor jen, abyste se nerozptýlili na příliš mnoho směrů najednou. Vezměte si papír a pero, udělejte si plán a určete priority. Každý zapsaný úspěch se stane malou kotvou, která vás podrží, až přijde chvíle nejistoty. A uvidíte, vaše ambice dostanou pevné obrysy. Příznivé dny: 23. a 25. září.
Panna
Síla. Možná začátek týdne přinese únavu, ale od středy jako by se ve vás znovu rozsvítilo světlo. Vaše energie poroste a s ní i schopnost zvládat velké úkoly. Ideální čas pro náročnější projekty. Jen finance držte pod kontrolou, vyhněte se velkým půjčkám či riskantním investicím. Stabilita vám dá křídla. Šťastné dny: 24. a 27. září.
Váhy
Aktivita. Tohle je týden, kdy se vyplatí být rozhodní. Ať už jde o pracovní úkol nebo osobní cíl, ukažte odvahu a nenechte se zviklat těmi, kdo vás znejisťují. Vaše energie bude tak silná, že možná vyvolá závist. Neplýtvejte časem na vysvětlování, jednoduše pokračujte svou cestou. Šťastné dny: 25. a 26. září.
Štír
Síla myšlenky. Najednou si uvědomíte, že některé fáze svého života jste už přerostli. Přijde touha posunout se dál a s ní i odvaha. Využijte ji. Hvězdy vám přejí: začátky, studium, konzultace, hledání nových cest. Co teď začnete, má velký potenciál stát se zásadním milníkem. Příznivé dny: 23. a 27. září.
Střelec
Mír. Tento týden se nechte vést klidem. Nesoupeřte, nespěchejte, není to nutné. Když zpomalíte, otevře se vám nový pohled na věci, které jste dříve brali jako samozřejmé. Možná zjistíte, že síla spočívá v důvěře, že všechno přijde ve správný čas. Šťastné dny: 23. a 28. září.
Kozoroh
Pracovní zátěž. Zastavte se a položte si otázku: „Nežiju jen v kolotoči povinností?“ Pokud vám práce přestala přinášet radost, je čas přenastavit tempo. Delegujte, udělejte si volno, nadechněte se. Jen tak znovu najdete barvy tam, kde se teď zdá všechno šedé. Dobré dny: 22. a 24. září.
Vodnář
Restart. I krok zpět může být ve skutečnosti skokem kupředu. Pokud tento týden ucítíte, že se věci zpomalily nebo že musíte něco odložit, přijměte to jako příležitost. Právě teď máte prostor k vytvoření nové strategie. A vaše schopnost navazovat kontakty a rychle se učit bude brzy neocenitelná. Šťastné dny: 23. a 26. září.
Ryby
Probuzení. Zastavte se a naslouchejte svému tělu i duši. Některé úkoly vám energii vysávají, místo aby vás nabíjely. Tento týden vám přinese uvědomění a také možnost pustit to, co už vám neslouží. Váš život potřebuje víc radosti, ne automatické povinnosti. Příznivé dny: 24. a 27. září.