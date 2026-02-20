Máslo pod třicet korun, Penny odhalilo ceny, které rozvíří peněženky
20. 2. 2026 – 11:02 | Magazín | Anna Pecena
Nakoupit levně a ještě si připadat jako vítěz týdne? Penny vytáhlo těžký kalibr. Od 18. 2. do 24. 2. 2026 servíruje slevy, které míří přímo na rodinné rozpočty. Máslo, maso, losos i toaletní papír – všechno za ceny, které nutí přepočítávat košík ještě před vstupem do prodejny.
Máslo pod třicet a losos za cenu oběda
Hitem letáku je bez debat smetana ke šlehání 33 % Karlova Koruna 330 ml za 29,90 Kč. Ještě větší pozornost ale budí XXL Gouda Milkeria 1 kg za 159,90 Kč, což je nabídka, která se v běžných týdnech jen tak nevidí.
Milovníci ryb by měli zpozornět. Losos norský filet chlazený je za 29 Kč za 100 g. To znamená, že si můžete dopřát kvalitní rybu bez pocitu, že jste právě vybrali polovinu účtu. Krevety vařené loupané 300 g pak vycházejí na 149,90 Kč.
A co klasika českých lednic? Jogurt smetanový Karlova Koruna 1 kg je za 49,90 Kč. Mléko trvanlivé 1,5 % Pilos 1 l pořídíte za 9,90 Kč a čerstvé mléko Karlova Koruna 1 l za 19,90 Kč. Eidam 30 % plátky 100 g stojí 14,90 Kč.
Ovoce, zelenina a české jistoty
Zeleninová sekce také nezůstává pozadu. Rajčata cherry lahůdková 500 g jsou za 29,90 Kč, červená paprika za 34,90 Kč za kilo a kiwi 1 ks za 4,90 Kč. Pomeranče volné vyjdou na 21,90 Kč za kilo, hrozny bílé 500 g na 39,90 Kč.
Kdo hledá rychlou večeři, sáhne po kuřecích prsních řízcích chlazených za 109,90 Kč za kilo. Vepřová plec bez kosti pak stojí 79,90 Kč za kilo. Mleté maso 500 g pořídíte za 49,90 Kč.
Z pečiva zaujme kornbageta střední za 7,90 Kč a chléb Podmáslový Karlova Koruna 500 g za 29,90 Kč. A sladká tečka? Koblížek s ovocnou náplní 65 g za 5,90 Kč.
XXL balení a zásoby do domácnosti
Penny vsadilo i na velká balení. Slunečnicový olej Penny 5 l je za 149,90 Kč. Mandarinky v síťce 500 g vyjdou na 89,90 Kč. Toaletní papír Vippy 16 rolí stojí 74,90 Kč, což je cena, která potěší každou domácnost.
A pokud patříte mezi fanoušky tradičních nápojů, Kofola Original 2,25 l ve výhodném balení 4 ks vychází na 99,90 Kč.
Leták jasně ukazuje, že Penny se snaží oslovit každého – od rodin s dětmi až po seniory, kteří si hlídají každou korunu. Otázka zní jediné: vydrží tyhle ceny celý týden, nebo se po nich zapráší hned první den? Jedno je jisté – kdo chce nakoupit levně, měl by si termín od 18. 2. do 24. 2. 2026 zapsat do diáře.