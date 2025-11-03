Poklad barona Liebiega objevili archeologové na zahradě zámku Nový Falkenburk
3. 11. 2025 – 16:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poklad barona Liebiega našli archeologové na zahradě zámku Nový Falkenburk v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
Ve třech bednách byl ukrytý stříbrný kuchyňský servis, střelné zbraně a několik lahví vína. Potomci známého rodu libereckých průmyslníků ho tam zakopali na konci druhé světové války před nuceným odsunem do Německa. Jakou hodnotu poklad má, se bude teprve zjišťovat. Jenom materiálové ale obsahuje zhruba 50 kilogramů stříbra. Historická hodnota je nevyčíslitelná, řekl dnes novinářům archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský.
"Jsou to unikátní věci. Nejsme schopní nic podobného nikde jinde najít, replikovat.," řekl Brestovanský. Ve třech bednách bylo zhruba 400 předmětů, řada z nich byla opatřena erbem rodu, a to včetně archivních lahví.
Liebiegové výrazně ovlivňovali dění v Liberci i okolí ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Patřila jim kdysi významná textilní továrna, která byla za minulého režimu známá pod názvem Textilana. Dodnes se v Liberci po nich jmenuje vila, palác i městečko, jež zbudovali pro ubytování svých pracovníků. Věci, které užívali k běžnému životu, se ale po nich nedochovali. "Pro nás je to jedinečná věc, jak nahlédnout do všedního dne Liebiegů," dodal archeolog.