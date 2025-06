Nový nejkrásnější pár v Česku? Svůdná miss si našla slavného fešáka

2. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Pár, na kterém by jeden oči nechal. Královna krásy se dala dohromady s fešným influencerem.

Půvabná vítězka Miss Czech Republic Justýna Zedníková má v poslední době docela zajímavou vztahovou sinusoidu: Ještě celkem nedávno si nemohla vynachválit vztah s o rok mladším (tedy 21letým) hokejistou Danielem.

„Asi to bude tak, že jsem na zajíčky. Pro mě je nejdůležitější, jakou energii máme mezi sebou, zda je ke mně empatický, a to on opravdu je,“ lebedila si pro Super.cz. Partnerovo příjmení ale prozradit odmítla.

A už na něm vlastně ani nesejde, protože láska vyvanula a pár nevydržel. Justýna nicméně žádný smutek nedržela a vzhledem k tomu, že vypadá, jak vypadá, opravdu neměla nouzi o nápadníky.

Sama nebyla dlouho: Jejím novým partnerem se totiž stal Jan Macák (alias MenT), jeden z nejznámějších českých influencerů a YouTuberů, který se na sociálních sítích může pochlubit skoro milionem sledujících.

Jak jim to spolu sluší, můžete posoudit sami:

zdroj: Instagram