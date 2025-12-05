Nový lék na hubnutí pro kočky s nadváhou? Vědci tvrdí, že funguje jako zázrak
5. 12. 2025 – 14:10 | Zpravodajství | Alex Vávra
Okava Pharmaceuticals spustila průlomovou studii, která zkoumá použití léků typu GLP-1 pro hubnutí u koček. Miniaturní implantát má pomoci řešit rychle rostoucí problém zvířecí obezity a nabídnout majitelům jednodušší a účinnější způsob, jak zlepšit zdraví svých mazlíčků.
Obezita domácích mazlíčků patří k nejrychleji rostoucím zdravotním problémům dnešní doby. Čím dál více koček tráví život v pohodlí bytů, má pravidelný přísun krmení a méně pohybu než jejich předkové. Výsledek je jasný: podle odhadů má v USA nadváhu asi polovina všech koček. Mnozí majitelé si nejprve všimnou jen kulatějších tvarů, ale obezita přináší zvířatům i celou řadu vážných rizik – od diabetu až po bolesti kloubů. Právě tato situace vedla americkou společnost Okava Pharmaceuticals k vývoji nového přístupu, který může znamenat zásadní změnu.
Firma zahájila klinickou studii léku typu GLP-1, obdobného lidským přípravkům používaným ke snižování hmotnosti. Studie MEOW-1 využívá miniaturní implantát, jenž uvolňuje aktivní látku exenatid až šest měsíců. Na rozdíl od lidí, kteří musí lék užívat formou pravidelných injekcí, bude mít kočka vše „vyřešeno“ jediným zákrokem. Do pilotního testu bude zapojeno kolem padesáti zvířat. Po třech měsících veterináři vyhodnotí první výsledky a pokračovat se bude až do půl roku. Pokud se studie osvědčí, firma plánuje větší zkoušku a následně usilovat o schválení v letech 2027 až 2028.
Majitelé by měli podle odborníků počítat s viditelnými změnami chování svých mazlíčků. Kočky mohou méně žebrat o jídlo, méně vyhledávat zbytky a snáze respektovat menší porce. Jakmile začne váha klesat, obvykle se zlepší nejen metabolické zdraví, ale i celková aktivita. Mnozí majitelé popisují, že kočky po úbytku hmotnosti znovu začínají běhat, hrát si a skákat, jako by omládly.
Jak GLP-1 pomáhá a proč se veterináři o léčbu zajímají
Léky typu GLP-1 byly původně určené pro léčbu diabetu, protože podporují tvorbu inzulinu a zlepšují kontrolu hladiny cukru v krvi. Druhý efekt však udělal z těchto přípravků celosvětový trend: zpomalují trávení a potlačují chuť k jídlu, což vede k pozvolnému a dlouhodobému hubnutí. Obezita je přitom u zvířat stejně nebezpečná jako u lidí. Zvyšuje riziko cukrovky, zatěžuje klouby, srdce i ledviny a může zkracovat délku života. Okava proto věří, že řízení hmotnosti není jen kosmetická záležitost, ale klíč k delšímu a zdravějšímu životu mazlíčků.
Zajímavé je, že někteří veterináři už dnes podávají GLP-1 léky diabetickým kočkám. Nové implantáty však mohou léčbu výrazně zjednodušit a zpřístupnit i majitelům, kteří by si denní nebo týdenní injekce netroufli aplikovat. Cena by se měla pohybovat kolem sto dolarů měsíčně, což je podobná částka, jakou dnes mnozí majitelé vynakládají na specializovaná krmiva, doplňky nebo léčbu souvisejících komplikací.
Vědci rovněž upozorňují, že současné možnosti hubnutí u domácích zvířat jsou často velmi omezené. Dietní režim vyžaduje trpělivost, důslednost a jasný plán – a hlavně to, aby majitelé neustupovali prosebným očím svých zvířecích společníků. Pohyb také není u všech koček jednoduchý, zvlášť pokud je trápí bolest kloubů nebo mají výraznou nadváhu. GLP-1 implantáty tak mohou nabídnout cestu, jak celý proces usnadnit a zároveň přinést skutečné zdravotní benefity.
Okava však nechce zůstat jen u koček. Pokud se metoda osvědčí, plánuje podobné studie i u psů a v budoucnu možná i využití u dalších chronických onemocnění, jako je diabetes nebo nemoc ledvin. Výzkum je zatím na začátku, ale první reakce veterinářů jsou optimistické. Mnozí věří, že se může otevřít úplně nová kapitola ve veterinární péči – kde obezita už nebude téměř neřešitelný problém, ale stav, s nímž lze pracovat stejně efektivně jako u lidí.
Výsledky pilotní studie mají být zveřejněny příští léto. Pokud budou pozitivní, může se v blízké budoucnosti stát, že léky podobné Ozempicu budou součástí běžné veterinární praxe. Pro majitele i jejich zvířata by to znamenalo naději na delší, zdravější a aktivnější společný život.