Nový bijec na cestě! Jirka Procházka oznámil nejradostnější novinu
2. 12. 2025 – 8:30 | Magazín | BS
Nejslavnější český zápasník se připravuje na úplně jiný druh bitvy.
O tom, že je Jiří Procházka borec, který je schopný šíleně rozhodit sandál i těm největším světovým drsňákům, moc dobře víme. Stejně tak známe i jeho disciplínu a samurajské tréninkové metody, ze kterých se běžným smrtelníkům jen tají dech.
Slavný zápasník a nejúspěšnější Čech v zámořské UFC ale brzy vypluje do velkých neznámých vod a bude čelit výzvám, jaké dosud nepoznal.
Stane se z něj totiž táta. S partnerkou Kamilou Kordulíkovou čekají svého prvního potomka.
„Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme tři. Děkuji za tohle požehnání i odpovědnost zároveň. Těším se a jdeme pro to,“ radoval se Jiří u fotky, kde s přítelkyní pózují u vánočního stromu.
Vztah s Kamilou nebyl vždycky jen procházkou růžovým sadem a pár se několikrát rozcházel a dával zase dohromady. Teď už to nicméně vypadá, že už se všechno tření uhladilo a do světa přibude nová spokojená rodinka.
Procházka později v rozhovoru pro CNN Prima News prozradil i pohlaví dítěte. Čeká dceru: „Musím říct, že ze začátku jsme s Kamčou pořád mluvili o klukovi. Že to bude kluk, že je to jasné… Ale když jsme se dozvěděli, že to bude holčička, tak jsem zjistil, že jsem z toho upřímně a absolutně beze zbytku šťastný. A je mi jedno, jestli je to kluk, nebo holka. Doufám a věřím v pevné zdraví toho nového malého človíčka a jsem přesvědčený, že mě to jedině posílí.“
Jméno zatím vybrané nemá: „Její život započal nejspíš v létě, když jsme byli na výletě v Athénách, a tak jsem si říkal: 'Ty jo, mohla by to být Athéna.' Ale nevím no. Jestli nejsem až moc poblázněný tou dnešní moderní dobou, kdy lidé dávají všelijaká jména. Líbí se mi taky Viktorie, jako Victory – vítězství. A Kamča by jí ráda dala jméno Kamilka,“ usmíval se budoucí tatínek.
Tak uvidíme, jak se malá bude nakonec jmenovat doopravdy.