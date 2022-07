Od pondělí začne očkování čtvrtou dávkou pro lidi nad 18 let

V Česku začne od pondělí očkování proti koronaviru čtvrtou, posilovací dávkou. Bude pro lidi nad 18 let, kteří mají od posledního očkování více než čtyři měsíce. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Získat vakcínu bude od příštího týdne podle náměstka Josefa Pavlovice (Piráti) možné bez registrace, registrační systém s objednáním pak začne znovu fungovat od 15. srpna. Válek chce se zdravotními pojišťovnami od příštího týdne jednat také o opětovném proplácení PCR testu na covid bez žádanky od lékaře.

„Dnes jsme rozhodli o tom, že od pondělí bude moci být aplikována čtvrtá dávka, a to všem občanům ČR starším 18 let... Další dávku je možné aplikovat čtyři měsíce po třetí dávce. Pokud má někdo interval delší než čtyři měsíce, může už v pondělí jít na posilovací dávku,“ uvedl Válek. Podle něj je „silné doporučení“, aby očkování využili hlavně lidé nad 60 let, s vážnými onemocněními či po transplantacích.

Nakažených přibývá i přes menší počty testů. Laboratoře ve čtvrtek potvrdily covid u 1711 lidí. V nemocnicích je poprvé od května přes 400 osob. Počet pacientů ve vážném stavu se ale nezvyšuje. Podle Válka je situace pod kontrolou a Česko postup koordinuje i s dalšími státy.

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška covidová epidemie v Česku začala znovu sílit a procento pozitivních výsledků u testovaných se zvedá. Počty by mohly růst ještě dva týdny, pak by mohl pravděpodobně nastat zlom, uvedl Dušek. Dodal, že lidí v nemocnicích přibývá mírně a s velmi těžkým průběhem se léčí nyní 26 lidí.

Podle ministra vláda přísná omezení neplánuje, řídit se chce výsledky analýz. „Věříme občanům, nechceme dělat zbytečné restrikce,“ uvedl ministr. Zdůraznil ale, že covid je vážná a smrtelná nemoc a je potřeba k ní tak přistupovat.

Používat se budou vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, upřesnil náměstek. Očkovacích míst je nyní 356, a to v některých nemocnicích či u praktiků. Očkovat se bude nejen posilovací dávkou, ale možné je nechat se naočkovat i poprvé. „Rozhodně doporučujeme nechat se naočkovat před podzimem, aby nejvyšší ochranný efekt proti těžkému průběhu byl právě v podzimních a zimních měsících,“ dodal Pavlovic. Někteří praktici upozornili na to, že vakcínu je potřeba nejdřív objednat, dodavatel má volno a také oni si budou brát v létě dovolenou. Lidé by si tak asi měli možnost očkování v daném místě raději předem ověřit.

Ministerstvo očekává, že se na podzim nechají přeočkovat dva až tři miliony lidí. V polovině srpna spustí kampaň na podporu očkování, a to nejen proti covidu, ale i proti chřipce. V září by pak případně praktici a pojišťovny mohli cíleně oslovit ty, kteří přeočkování nevyužijí. Pokud mají lidé dvě dávky, s očkováním třetí dávkou by neměli otálet, zmínili zástupci ministerstva zdravotnictví. Ministr podotkl, že podle získaných medicínských údajů očkování chrání proti vážnému průběhu nemoci a úmrtí a proti nákaze pomáhají roušky a respirátory.

Válek chce se zdravotními pojišťovnami začít příští týden jednat také o proplácení PCR testů i bez žádanky od lékaře. Debatovat se bude o tom, kolik testů by se mohlo hradit a v jakých intervalech. „Mohlo by to zdravotnickému systému ušetřit peníze, protože ten, který by měl test negativní, byť má příznaky, by zjistil, že má pravděpodobně nachlazení, a léčil by to standardně,“ popsal ministr.

V zimě měli očkovaní a děti nárok na pět hrazených PCR testů z pojištění bez žádanky od lékaře. Od března se všem zájemcům proplácel jeden test. Od května je pro bezplatný test potřeba žádanka. Pojišťovny za testování vydaly desítky miliard korun.