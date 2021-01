Norsko je první zemí, kde se prodalo víc elektromobilů než ostatních aut

Norsko se stalo první zemí světa, kde se prodalo více elektromobilů než aut na benzinový, naftový či hybridní pohon.

Jak uvedl norský svaz pro silniční dopravu OFV, podíl elektromobilů, které se loni v Norsku prodaly, činil 54,3 procenta. Německá automobilka Volkswagen tam zároveň předstihla amerického výrobce Tesla jako největší prodejce elektromobilů.

O rok dříve činil podíl elektromobilů na norském trhu 42,4 procenta, před deseti lety pouhé jedno procento. Celkem se loni v této skandinávské zemi prodalo 141 412 nových vozů, z nichž 76 789 je zcela elektrických.

Norsko, země s obrovskými zásobami ropy a zemního plynu, chce jako první stát světa ukončit v roce 2025 prodej nových vozů na benzin a naftu. Oslo za tímto účelem osvobozuje elektrická auta od daní, které platí majitelé vozů na fosilní paliva.

"Rozhodně jsme na dobré cestě dosáhnout cíle stanoveného na rok 2025," konstatoval na tiskové konferenci šéf svazu OFV Öyvind Thorsen. Prodej elektromobilů se výrazně zvyšoval ke konci roku, za prosinec jejich podíl na trhu činil 66,7 procenta. "Odhadujeme, že podíl elektrických vozů na trhu v roce 2021 přesáhne 65 procent," řekla Christina Buová, která stojí v čele zájmové skupiny, jež v zemi prosazuje elektromobily.

V České republice tvoří elektromobily 1,2 procenta z celkového počtu prodaných aut. Loni se od ledna do listopadu prodalo 2103 aut čistě na elektrický pohon, což je trojnásobný meziroční nárůst. Prodej aut s hybridním pohonem pak meziročně vzrostl o 44 procent na 10 900 vozů. Hybridy se na trhu podílely šesti procenty. Za deset let by v Česku podle odhadu elektrárenské společnosti ČEZ mohlo jezdit přes půl milionu elektromobilů, tedy téměř desetina vozového parku osobních aut.