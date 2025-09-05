„Nikdy není pozdě začít“ – slova, která dostala Giorgia Armaniho na vrchol!
5. 9. 2025 – 18:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Giorgio Armani, legendární italský módní návrhář, známý jako „Re Giorgio“ (Král Giorgio), zemřel 4. září 2025 ve věku 91 let. Společnost, kterou založil a po desetiletí vedl, oznámila jeho odchod s nekonečným zármutkem a s jeho smrtí skončila celá jedna éra, během níž redefinoval eleganci a styl po celém světě.
Itálie je pro módní novináře věčným pramenem inspirace. Každou sezónu se znovu a znovu objevuje fascinace tím, jak se Italové dokážou oblékat – s lehkostí, šarmem a jistotou, která působí, jako by elegance byla součástí jejich DNA. Milánský street style se stal mezinárodním pojmem a italské módní domy udávají směr celé planetě. Styl tu nikdy nezůstal zavřený v buticích, stal se součástí života na ulici, mezi lidmi, v každodennosti.
Giorgio Armani to pochopil jako málokdo. Nebyl jen designérem luxusních obleků jeho tvorba se dotkla i těch, kteří by možná nečekali, že na sobě někdy ponesou kousek od „Re Giorgio“. Navrhoval uniformy pro italské policisty i taxikáře, v 90. letech oblékl piloty letecké společnosti Alitalia a dokonce i fotbalové týmy, včetně anglické reprezentace. Sport pro něj nebyl jen zdrojem inspirace, ale stal se i osobní vášní. Armani vlastnil basketbalový klub Olimpia Milano, který pod jeho vedením zaznamenal úspěchy na domácí i evropské scéně.
Nelehká cesta z výloh na vrchol světové módy
Giorgio Armani nikdy neměl být módním návrhářem. Na startu své životní cesty stál v bílém plášti jako vojenský lékař ve Veroně. Brzy ale zjistil, že medicína není jeho posláním. Po válce nebylo snadné najít práci, a tak zakotvil tam, kde by to málokdo čekal: u výloh obchodního domu s pánskou módou. Právě tady se zrodil zlomový okamžik a Armani poprvé pocítil, že svět oblečení je ten, do kterého patří.
Zkušenosti sbíral u Nina Cerrutiho a dlouho stoupal krok za krokem. Vlastní značku založil až ve čtyřiceti s podporou partnera Sergia Galeottiho, pro kterého dokonce prodal své auto, aby získal kapitál na rozjezd. Když Galeotti v roce 1985 zemřel, mnozí čekali, že Armani zavře firmu. On ale převzal i jeho část práce a dokázal, že má sílu vést impérium sám: „Nikdy nepodceňujte svou vnitřní sílu,“ řekl později.
Dámské obleky: když jednoduchost dostala ženskou tvář
Jedním z nejsilnějších odkazů Giorgia Armaniho jsou obleky. Nejde jen o vizitku módního domu, ale o revoluční moment v dějinách módy. Armani nejprve uvolnil přísná pravidla pánského krejčovství – odstranil tvrdé výztuhy, změkčil ramena a nechal obleky volněji proudit. Tím, co fungovalo u mužů, se však nebál inspirovat i pro ženy. Jeho filozofie „jednodušší je lepší“ se stala klíčem k novému pojetí ženské elegance.
Za skutečný zlom bývá považován okamžik, kdy Diane Keaton v roce 1978 převzala Oscara za roli ve filmu Annie Hall. Na pódium vystoupila v uvolněném šedém saku s růžovou květinou, které vytvořil právě Armani. Tento outfit okamžitě zaujal veřejnost a proměnil ženský oblek v symbol nezávislosti a moderní ženskosti.
Armani ale zanechal stopu i v hollywoodské ikonografii 90. let. Mezi nejslavnější snímky patří jeho šedý „grafitový“ kostým, v němž Julia Roberts vystoupila na červeném koberci – obraz, který se stal jedním z nejznámějších módních momentů své doby a upevnil Armaniho pozici jako mistra, který dokáže spojit jednoduchost se silným vizuálním účinkem.
Armani tím pro ženy otevřel dveře do světa, který byl dlouho výsadou mužů. Oblek už nebyl jen pracovním uniformem – stal se prohlášením, že elegance, autorita i svoboda mohou mít jeden společný střih.
Kult bomber bund: když praktičnost dostala noblesu
Bomber bunda nebyla vynálezem přřímo Giorgia Armaniho, její kořeny sahají k vojenským uniformám amerických pilotů z první poloviny 20. století. Přesto to byl právě Armani, kdo z ní udělal kousek, který se stal součástí každodenního šatníku a posunul ji na přehlídková mola. V jeho prvních kolekcích v 70. letech se objevily kožené bundy, které překračovaly hranici mezi funkčností a elegancí. Armani dokázal, že bomber může být nejen praktickým kouskem pro chladné večery, ale i symbolem městského stylu a uvolněné noblesy.
Díky němu se tento původně vojenský oděv stal módní ikonou a nosili jej muži i ženy, celebrity i obyčejní lidé, a vždy fungoval jako spojení pohodlí s decentní elegancí. Na molech se bomber bundy u Armaniho objevují dodnes, přetvořené do sofistikovanějších střihů, z jemné kůže či saténu, s minimalistickým rukopisem návrháře.
Armani dokázal z kusu oblečení, který se zrodil z armádní praktičnosti, udělat luxusní ikonu – a právě v tom spočívala jeho genialita: posunout obyčejné do sféry výjimečného. Bomber bunda se tak stala jedním z kousků, které i po dekádách definují jeho rukopis.
Armani Blue: barva elegance, která mluví sama za sebe
Navzdory jednoduchosti střihů Giorgio Armani věděl, že barva dokáže vyprávět příběh tam, kde slova nestačí. Pro něj byla tmavě modrá víc než odstín – byl to nástroj, který opticky zeštíhluje, sluší každému a vyzařuje klid i sebevědomí. Právě proto černá a modrá dominovaly v jeho kolekcích a tvoří základ ikonického rukopisu značky. Armani je nosil nejen na přehlídkách, ale i při nenápadných procházkách v modrém svetru jako by barva byla jeho osobní uniformou pro komfort i noblesu.
Dlouho byl tento tón v jeho tvorbě tichým jazykem, kterým mluvil s publikem. Tmavomodré kousky nebyly hlučné, ale zůstávaly v paměti jako symbol elegance, rezervovanosti a nadčasovosti. Armani dokázal, že barva může být stejně výmluvná jako střih a právě modrá mu pomohla vytvořit vlastní módní jazyk, v němž je strohost krásou.
Legendární mužské postavy: když móda začala mluvit skrze film
Giorgio Armani nahlížel na módu jako na univerzální jazyk. A jedním z jeho nejsilnějších prostředků tohoto jazyka se stal film. Díky kinu se Armani změnil z italského návrháře na globální ikonu, stal se tichým tvůrcem vizuální identity největších postav na stříbrném plátně.
Kultovní zlom přišel v roce 1980 s filmem American Gigolo, kde Richard Gere nosil Armaniho nevšední, měkké obleky. Ty proměnily pojem mužské elegance a přinesly návrháře do amerického povědomí, upravil tak vnímání formálního odívání pro celé generace … a Hollywood následoval.
Armani se stal alfou červeného koberce. Na Oscarech oblékali jeho kreace hvězdy jako Diane Keaton, Jodie Foster, Denzel Washington či Viola Davis – nešlo už jen o oblečení, jeho návrhy byly považovány za symbol úspěchu a elegance.
Jeho výhled a cit pro film se prohloubily spoluprací s předními režiséry. Byl kostýmním tvůrcem například ve filmech Casino, Goodfellas, The Wolf of Wall Street i v temné stylizaci Batmana v Temném rytíři, čímž vytvořil novou estetiku v kinematografii a zanechal stopu v popkultuře.
Závěrečná pocta vizionáři
A tak odchází Giorgio Armani – nejen módní návrhář, ale stavitel nového jazyka elegance, který překročil hranice pódia a vstoupil do srdcí milionů. Byl to muž s neochvějnou vizí, jenž dokázal redefinovat eleganci s rigorózní svobodou a inspiroval celé generace. Stylový svět se na chvíli zastavil a připomíná si, že odešel gigant, jehož odkaz bude znít dál. A i když se kormidla svého poslání chopil až v pozdějším věku, dokázal nemožné. Sám rád připomínal: „Nikdy není pozdě začít.“
Armani nebyl jen návrhář, byl arbitrem italské elegance, který ovlivnil módu, film, architekturu i životní styl jako takový. Jeho odkaz je nesmazatelný: měkké střihy, minimalistická noblesa a jednoduchost, která mluvila hlasitěji než extravagance. Zanechal po sobě impérium postavené na řemeslné dokonalosti, lidskosti a fantazii. A přece zůstane nejvíc