Dnes je sobota 30. srpna 2025., Svátek má Vladěna
Počasí dnes 24°C Občasný déšť

Nezná žárlivost? Slavná moderátorka: "Manžel má jinou. Jsem za to ráda"

30. 8. 2025 – 7:33 | Magazín | Jana Strážníková

Nezná žárlivost? Slavná moderátorka: "Manžel má jinou. Jsem za to ráda"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Zpěvačka a moderátorka si z nové známosti svého muže nic nedělá.

Slavný režisér Jiří Adamec a jeho manželka moderátorka Jana Adamcová spolu strávili spoustu let. A to nejen v oficiálním manželství, ale také ještě dávno předtím: Adamec totiž s Janou dlouhá léta podváděl svou první ženu.

Děti z prvního manželství mu to dodnes nemohou odpustit.

Ani nový vztah ale nakonec nevydržel, manželé se odcizili a když přišla zlá zpráva, že Jiří trpí Alzheimerovou chorobou, režisér se odstěhoval z rodinného domu a začal bydlet sám.

S manželkou Janou se nerozvedl, jsou oficiálně stále sezdaní, ale partneři už dávno nejsou. Jana se o Jiřího stále v rámci možností stará, ale nic víc.

A i právě proto byla vlastně ráda, když se doslechla, že se v okolí Jiřího pohybuje nová dáma, tajemná Veronika.

„Já to vnímám velmi pozitivně. Já totiž pečuji o všechno ostatní, včetně dětí, domácnosti, rekonstrukcí, včetně všeho, co nám padá na hlavu a je to naše společné. Pečuji o to já, včetně faktur a plateb,“ vysvětlila Jana.

„Jsem docela ráda, že paní Veronika pečuje o manžela, ať už je to mezi nimi jakkoli, ať už je tam jakýkoli vztah,“ přiznala s tím, že ani nemá zájem dozvídat se víc.

„Pro mě je důležité, že on vedle ní prospívá, že je vidět, že je mu celkem dobře nebo mnohem líp a chodí i do společnosti, chodí na procházky,“ prohlásila.

S novou partnerkou si nemá ani problém promluvit: „Nemohu říci, že se osobně s paní Veronikou známe. Párkrát jsme spolu komunikovaly. A vlastně spolu komunikujeme i nadále, když je potřeba něco řešit, zařídit, tak spolu komunikujeme,“ dodala.

Tagy:
nemoc rozvod nevěra láska manželství vztahy partneři Alzheimerova choroba
Zdroje:
Extra.cz, zeny.iprima.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

V Koreji obvinili bývalou první dámu z korupce a expremiéra z napomáhání vzpouře

Následující článek

Sir David a Lady Victoria: Beckhamovi vstoupili do dějin britské monarchie

Nejnovější články