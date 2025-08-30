Nezná žárlivost? Slavná moderátorka: "Manžel má jinou. Jsem za to ráda"
30. 8. 2025 – 7:33 | Magazín | Jana Strážníková
Zpěvačka a moderátorka si z nové známosti svého muže nic nedělá.
Slavný režisér Jiří Adamec a jeho manželka moderátorka Jana Adamcová spolu strávili spoustu let. A to nejen v oficiálním manželství, ale také ještě dávno předtím: Adamec totiž s Janou dlouhá léta podváděl svou první ženu.
Děti z prvního manželství mu to dodnes nemohou odpustit.
Ani nový vztah ale nakonec nevydržel, manželé se odcizili a když přišla zlá zpráva, že Jiří trpí Alzheimerovou chorobou, režisér se odstěhoval z rodinného domu a začal bydlet sám.
S manželkou Janou se nerozvedl, jsou oficiálně stále sezdaní, ale partneři už dávno nejsou. Jana se o Jiřího stále v rámci možností stará, ale nic víc.
A i právě proto byla vlastně ráda, když se doslechla, že se v okolí Jiřího pohybuje nová dáma, tajemná Veronika.
„Já to vnímám velmi pozitivně. Já totiž pečuji o všechno ostatní, včetně dětí, domácnosti, rekonstrukcí, včetně všeho, co nám padá na hlavu a je to naše společné. Pečuji o to já, včetně faktur a plateb,“ vysvětlila Jana.
„Jsem docela ráda, že paní Veronika pečuje o manžela, ať už je to mezi nimi jakkoli, ať už je tam jakýkoli vztah,“ přiznala s tím, že ani nemá zájem dozvídat se víc.
„Pro mě je důležité, že on vedle ní prospívá, že je vidět, že je mu celkem dobře nebo mnohem líp a chodí i do společnosti, chodí na procházky,“ prohlásila.
S novou partnerkou si nemá ani problém promluvit: „Nemohu říci, že se osobně s paní Veronikou známe. Párkrát jsme spolu komunikovaly. A vlastně spolu komunikujeme i nadále, když je potřeba něco řešit, zařídit, tak spolu komunikujeme,“ dodala.