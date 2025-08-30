V Koreji obvinili bývalou první dámu z korupce a expremiéra z napomáhání vzpouře
30. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jihokorejská zvláštní prokuratura obvinila bývalou první dámu Kim Kon-hi z korupce a jejího asistenta z podvodu.
Obvinění bylo také vzneseno proti expremiérovi Han Duk-soovi v souvislosti se stanným právem. Napsala to agentura Jonhap. Mimořádný stav v prosinci vyhlásil prezident Jun Sok-jol, který byl za to zbaven funkce a čelí mimo jiné obžalobě ze vzpoury.
Dvaapadesátiletá Kim, manželka sesazeného prezidenta Juna, byla obviněna z porušení zákona o kapitálovém trhu, zákona o politických fondech a zákona o přijímání úplatků za zprostředkování, uvedl tým zvláštního prokurátora Min Čung-kiho. Prokuratura dnes obvinila i jejího spolupracovníka Kim Je-songa z podvodu, protože podle vyšetřovatelů zpronevěřil 3,38 miliard wonů (bezmála 51 milionů Kč) v investicích, na čemž se prý podílela i bývalá první dáma.
Manželka exprezidenta Juna podle prokurátora mezi lety 2010 až 2012 manipulovala s cenami akcií společnosti Deutsch Motors, dealera vozů BMW v Jižní Koreji, aby získala 810 milionů wonů. Je také obviněna z toho, že se v roce 2022 vměšovala do nominací kandidátů manželovy Strany lidové moci (PPP). Ve stejném roce měla také dostat od Církve sjednocení dary za 80 milionů výměnou za obchodní protislužby.
Kim, která čelí celkem 16 obviněním, podle agentury vyjádřila lítost i ochotu zúčastnit se soudního líčení. Pokud soud její vinu uzná, hrozí jí několik let vězení. Bývalá první dáma je kvůli výše zmíněným údajným proviněním od 12. srpna ve vazbě a dnešní obvinění její pobyt za mřížemi prodlužují nejméně o dalších šest měsíců.
Její manžel je v samovazbě od 10. července kvůli obavám z ničení důkazů týkajících se stanného práva. To Jun vyhlásil 3. prosince, načež jej parlament zbavil pravomocí a ústavní soud 4. dubna odvolal z funkce. Exprezident kvůli tomu čelí obžalobě ze vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí až trest smrti. Prokurátoři jej navíc minulý měsíc obžalovali v dalším případu zneužití pravomoci.
Jedním z Junových motivů k vyhlášení mimořádného stavu mohlo být podle agentury AP rostoucí množství obvinění, kterým jeho manželka před loňským prosincem čelila. Prezident opakovaně odmítal výzvy k vyšetřování své ženy, které označoval za nepodložené politické útoky.
Tým druhého zvláštního prokurátora Čcho Un-suka se zaměřil na 76letého bývalého premiéra Hana. Ten byl obviněn z napomáhání ke vzpouře, z falšování a z ničení úředních dokumentů a z křivé přísahy. Prokurátor za tyto skutky žádal zatykač, soud mu ale ve středu nevyhověl.