Havlíček: V rozpočtu na výzkum a vývoj je nesoulad dvě miliardy korun
11. 11. 2025 – 14:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka dvě miliardy korun.
Nesoulad je v položce spjaté s kosmickými aktivitami, která nemá nic do činění s výzkumem a převede se zpět do běžných provozních výdajů ministerstva dopravy, řekl Havlíček novinářům po koaličním jednání zástupců stran vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů.
"Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si tvrdit podvod, v rámci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, kde vědomě pan ministr (pro vědu a výzkum Marek) Ženíšek (TOP 09) lže, protože tvrdil, že navýšil výdaje na výzkum, vývoj, inovace. Ale skryli tam lživou položku ve výši dvou miliard korun na ministerstvo dopravy," řekl Havlíček. Ženíškovo vyjádření ČTK shání.
Podle Havlíčka platí vyjádření předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, podle kterého v rozpočtu na příští rok chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun příjmů označil za nafouknuté.
Lídři rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů žádají po vládě v demisi opětovné zaslání rozpočtu do Sněmovny. Havlíček po jednání koalice řekl, že strany se shodují v tom, jak řešit chybějící miliardy, jasně si vytyčily priority a nemají zásadní rozpory. "Ale jaksi nám ubývá čas, protože všichni vědí, že pokud bychom to měli postavit skutečně na tom podvozku té vlády, což už jsme anoncovali někdy před 14 dny, možná třemi týdny, tak k tomu potřebujeme, aby ten rozpočet podle zákona byl vložen do Sněmovny, včetně rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury," řekl.
Koaliční partneři dnes podle Havlíčka řešili v obecné rovině také téma politických náměstků na ministerstvech. "Domluvili jsme se, že to budeme řešit individuálním způsobem, to znamená zvlášť Motoristé, zvlášť SPD, kteří budou jednat s budoucím předsedou vlády panem Babišem o tom, jestli mají nějaké nominanty," uvedl. Kandidáti podle něj musí být odborně zdatní. "My sami, jako hnutí ANO, nechystáme žádné větší množství těchto osob, pouze tam, kde skutečně uvidíme, že si to zaslouží posílení nějaké odpovědnosti nebo nějaké pravomoci, tak tam tak učiníme, ale bude to ve výrazně menším měřítku, než měla tato vláda," dodal.