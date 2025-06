Nestojí o slávu. Hvězdná moderátorka skončila v televizi a radši dělá servírku: "Baví mě to víc"

23. 6. 2025 – 7:33 | Magazín | BS

Každému, co jeho jest. Sympatická moderátorka vyměnila televizní obrazovky za práci v restauraci a rozhodnutí, zdá se, nelituje.

Když se přední moderátorka Primy Monika Leová stáhla do ústraní, věnovala se roli dvojnásobné maminky, tvrdila, že se nehodlá vracet zpátky na obrazovky a že se spíš zhlédla v práci servírky kdesi na Vysočině, celá řada fanoušků to považovala spíš za pózu.

Mysleli si, že to Moniku zase přejde a televizní sláva ji začne chybět. Nadšení pro gastro vyvane stejně rychle jako přišlo a moderátorka ještě přijde s prosíkem zpátky do televize, však uvidíte!

Jenže takoví proroci se šeredně spletli. Monika se totiž nedávno mihnula na módní akci Fashion Night Brno, kde redakci eXtra.cz prozradila, že se cítí naplněnější než kdy dřív. Na obrazovce už ji zkrátka nečekejte.

„Tatínek si otevřel restauraci a já mu s tím pomáhám. Řeším provoz, sociální sítě, někdy i roznáším. Funguje to mezi námi skvěle. Lidé se vracejí, chutná jim. Mě to strašně baví,“ švitořila.

Média jí nechybí: „Musím říct, že gastro mě baví víc. Nechci shazovat svou předchozí kariéru, ale tohle je jiný druh radosti. Jsem v pohybu, pořád se něco děje,“ vysvětlila.

„Gastro je dřina, ale krásná. Lidi by měli vědět, že servírky, co tam makaj dvanáctky, jsou neskutečný hrdinky. Já tam chodím třeba na čtyři hodiny, ale stejně mě pak bolí celé tělo,“ dodala.

Doživotní servírkou nicméně být neplánuje: „Za pár let možná změním směr. Teď si to chci užít. Ale vím, že mě to časem vyždímá. Tělo i psychika mají své limity.“

Uvidíme, jakým směrem se Monika nakonec vydá. Klidně by se mohla postarat o rodinu jako influencerka na plný úvazek, sledujících má na to dost.