Už chápe, proč je sám. Sámer Issa: "Čím více tlačíte na pilu, tím hůř"

23. 6. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zpěvák už s pořádným vztahem vlastně ani moc nepočítá.

Člověk by čekal, že se slávou automaticky přijde i nespočet nabídek ke vztahu, ale ono to také nemusí být vždycky pravda. Někdejší hvězda Superstar a popový bouřlivák Sámer Issa je už dlouho sám a nedaří se mu to změnit.

V rozhovoru pro eXtra.cz prozradil, že vlastně i docela dobře ví proč: „Nemám nikoho a už docela dlouho. Já jsem ten typ člověka, který když je zamilovaný, tak je strašně intenzivní. Mám syrský kořeny, takže jsem docela žárlivej,“ prozradil.

A přemíra žárlivosti či podobný tlak většinou končí rozchodem, jak ostatně nejspíš víme z vlastní zkušenosti skoro všichni: „Nejsem agresivní, ale bylo tam napětí. Čím více tlačíte na pilu, tím hůř. Ten člověk nemůže dýchat a najednou vlastně ta holka chce jít za každou cenu pryč. Nebo obráceně to bylo. Na mě holky taky mnohokrát žárlily,“ pokračoval Sámer.

„Když jsem se objevil někdy s nějakou holkou, tak na začátku to bylo tak, že byly nadšený, že jsou se mnou. A potom mi bylo strašně vyčítáno, že vlastně: 'Hele, já jsem jako tvůj přívěsek a mě to nebaví',“ vzpomínal na minulost.

Jeden mezi zpěvákovými minulými vztahy samozřejmě vyčnívá a nejedná se o nic jiného než o bouřlivou a svého času ostře sledovanou romanci s Agátou Hanychovou: „Pamatuju si pár vztahů, ale asi nejbouřlivější byl samozřejmě s tou Agátou. Ten mě nejvíc poznamenal do budoucna. Teď si říkám, že když člověk hledá, tak většinou nenachází. A když nehledá, tak něco přijde samo,“ dodal.

Čekání, až to přijde samo, nicméně občas leze na nervy a Sámer zkoušel štěstí i na seznamovacích aplikacích. Kde se mu ale také nedařilo: „Hodněkrát se mi stalo, že mi někdo napsal, že jsem se s ním bavil v nějaký aplikaci, sliboval schůzku, ale já to nebyl! A když už jsem se tam opravdu přihlásil, lidi mi psali, že jsem trapnej fejk. To mě dost odradilo,“ svěřil se.