Neobvyklé rande naslepo: S knihou, po které (ne)toužíte

Bez kvalitního názvu a líbivého nebo alespoň nějak zajímavého přebalu by nemalá část knih nikdy nenašla svého čtenáře. Malé knihkupectví v australském Newtownu se rozhodlo zatočit s předsudky, které může obálka vyvolávat. Nabízí "Rande naslepo s knihou".

Vybraná díla zaměstnanci Elizabethina knihkupectví zabalí do hnědého balicího papíru a na čelní straně opatří krátkým výběrem klíčových slov, podle kterých se lidé mohou rozhodnout. Samotná kniha je tak do poslední chvíle překvapením.

Netradiční služba je ideální pro čtenáře, co se poohlížejí po něčem novém, ale neví přesně, co by je mohlo zaujmout.

"Lidé mají často problém vybrat si, co budou číst a mají tendenci soudit knihu podle obalu, což jí bere šance na úspěch. Takhle dostanete pár slov, podle kterých se můžete rozhodnout a dává vám to možnost vyzkoušet něco nového," řekla listu The Daily Telegraph manažerka obchodu Melanie Prosserová.

Podle ní je taková kniha také skvělým dárkem. "Můžete říct – tady máš a pokud se ti to nebude líbit, není to má vina," podotkla.

A pokud skutečně kniha neuspěje, nic se neděje. Elizabethino knihkupectví je zároveň antikvariátem a umožňuje zákazníkům knihu do sedmi dnů vrátit. Ať už přečtenou, nebo nepřečtenou.