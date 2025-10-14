Dnes je úterý 14. října 2025., Svátek má Agáta
14. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Není čas ztrácet čas! Jitka Boho se sotva rozešla a už bydlí s Langmajerem
zdroj: Profimedia.cz
K čemu dlouhé zdržování a rozmýšlení, když si je člověk jistý.

Mlžili, tajili, vyznávali a vzápětí mazali příspěvky. Pak se ale Jitka Boho a Lukáš Langmajer konečně přestali stydět, že jeden v druhém našli zalíbení. 

A když už se láska rozhořela naplno, zřejmě už se jim nechce na nic čekat.

Langmajer oznamoval rozchod s manželkou krátce po letošním filmovém festivalu v Karlových Varech, Jitka s prakticky stejným načasováním. Moc času od oficiálního potvrzení vztahu tedy neuběhlo a... Hrdličky spolu už bydlí.

„Byl to Rock ‚n‘ roll a ještě rozhodně bude, ale to dáme,“ svěřuje se Jitka u fotek ze stěhování, když se s Langmajerem rozhodli sdílet domácnost.

„Dá se říct, že za 2 dny jsme bydleli. Musím ale říct, že tím stěhováním člověk fakt přichází na to, že to mnohé materiální, co nás obklopuje, může být sice krásné, ale k životu jako takovému, fakt nepotřebné. Nejdůležitější je, že máme sebe.To je vždy důvod k úsměvu i přes všechny ty překážky,“ doplnila ještě standardní filozofickou vložku.

Tak ať to vydrží.

