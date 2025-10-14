Hypotékový šok na obzoru. Tisíce Čechů čeká studená sprcha
14. 10. 2025 – 9:30 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Splátky hypoték rostou a s nimi i nervozita. Podle průzkumu České bankovní asociace se stále více lidí obává, že své bydlení nemusí dlouhodobě finančně utáhnout. Zatímco někteří doufají v pokles sazeb, jiní se už připravují na horší časy.
Refixace jako strašák
Pro mnoho Čechů bude v příštích dvou letech refixace hypotéky znamenat tvrdý návrat do reality. Ti, kdo si kdysi pořídili úvěr s úrokem kolem dvou procent, se teď musí smířit s tím, že nová sazba může být i dvojnásobná. A to samozřejmě znamená vyšší měsíční splátky.
„V tuto chvíli mají obavy zejména lidé, kteří si hypotéku brali se sazbou okolo dvou procent a nyní se jim splátka s velkou pravděpodobností zvýší,“ říká Ondřej Šuchman, manažer hypoték Komerční banky.
Podle dat České bankovní asociace čeká refixace během dvou let téměř polovinou majitelů hypoték. Zhruba třetina z nich očekává sazbu okolo čtyř procent, ale 62 procent se obává, že jim úroky porostou ještě výše. „Přísnější měnová politika se promítá do realističtějšího očekávání menšího poklesu hypoteční sazby k refixaci než před rokem,“ vysvětluje hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.
Češi ve vlastním, ale s obavami
Ve vlastním bydlení dnes žije 68 procent Čechů. Skoro třetina z nich si ale musela pomoci hypotékou – aktuálně ji splácí osmnáct procent populace. U lidí ve věku 35 až 49 let je to dokonce 31 procent. A i když by další rádi následovali, rozhoduje především úroková sazba a výše měsíční splátky.
„Samotnou výši splátky ovlivňuje hlavně délka úvěru a úroková sazba. Zatímco sazba je pohyblivá a může se v budoucnu měnit, splatnost je určena na začátku a ovlivňuje výši splátky po celou dobu splácení,“ vysvětluje finanční poradce Lukáš Urbánek ze skupiny Partners.
Mnoho domácností už teď přehodnocuje své finanční plány. „Bezmála polovina lidí, kteří plánují sjednání hypotéky, musela v posledních letech více přemýšlet nad tím, jak velkou finanční zátěží pro ně případné splátky jsou,“ doplňuje Michal Straka z agentury Ipsos.
Obavy rostou, ale panika zatím nepropukla
Zatímco loni mělo strach ze splácení dvacet procent dotázaných, letos už 36 procent. „Pokud má někdo obavy z úvěru, je to správný přístup. Lze je ovšem velmi dobře vyřešit tím, že je vše pečlivě naplánované, spočítané a že jsou stále k dispozici rezervy,“ radí Urbánek.
Ten zároveň upozorňuje, že hypotéku by si měl člověk dovolit jen tehdy, pokud mu i po zaplacení části z vlastních úspor zůstane pohotovostní rezerva ve výši šestinásobku měsíčních výdajů.
Přesto odborníci nabádají, že odkládat hypotéku nemusí být výhra. „Naopak to vidím jako příležitost právě proto, že nejsou úplně nejlepší podmínky a je spíše pozitivní výhled do budoucnosti,“ dodává Urbánek.
Alespoň zatím se obavy z růstu splátek nepromítají do drastických škrtů v rodinných rozpočtech. „Nevede to k vyšším obavám ohledně nutnosti škrtat ostatní výdaje domácností, kde se pravděpodobně promítá stále solidní růst mezd a realizovaný pokles hypoteční sazby,“ uzavírá Šindel.
Podle bank tak Češi zatím zvládají své závazky zodpovědně – podíl nesplácených hypoték zůstává nízký. Otázkou ale je, na jak dlouho.