Červenka poprvé skóroval jako čtyřicátník a pak doufal, že otázky na věk přejdou
12. 12. 2025 – 0:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejový útočník Roman Červenka stylově oslavil středeční 40.narozeniny. Kapitán národního týmu se gólem a asistencí podílel na výhře nad Finskem 3:1 a stal se teprve třetím hráčem v novodobé historii, který se po 40. narozeninách zapsal mezi reprezentační střelce.
V rozhovoru s novináři už ale o tomto milníku moc mluvit nechtěl.
"Už mi s tím dejte pokoj," pousmál se Červenka po utkání. Před ním se jako čtyřicátníci v národním týmu prosadili jen Jaromír Jágr a Petr Nedvěd. "Jestli mi to blesklo hlavou? Ne. Teď se to opakuje. Doufám, že už to brzy přejde. Alespoň za pár dní," doufal dvojnásobný mistr světa, že brzy přestane odpovídat na otázky spojené s věkem.
Že by překonal Jágra, který skóroval na světovém šampionátu v roce 2015 jako třiačtyřicetiletý, neuvažuje. "Uvidíme. Víš, jak to mám... Pořád říkám, že hraju, protože mě to baví. Jsem rád, že jsem zdravý. A takové zápasy doma za nároďák jsou nejvíce. Čím více jich budu moct odehrát, tím budu radši a udělám pro to maximum," podotkl Červenka, který by neměl chybět v nominaci pro únorové olympijské hry v Miláně.
Na vrcholné akci sezony by měl v ideálním případě nastoupit stejně jako na loňském zlatém šampionátu v Praze ve formaci s Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kašem, se kterými hrál i dnes v Liberci. "Snad to bylo dobré. Postupně jsme se všichni dostali do zápasu a pak už jsme tam měli momenty, které jsme třeba nedodělali. Ale zase musím dát kredit Finům. Myslím, že hráli dobře, dobře bránili a nebyl to jednoduchý zápas. S třemi body můžeme být spokojený," řekl Červenka.
Odchovanec pražské Slavie ve 27. minutě otevřel skóre, když chytře tečoval střílenou přihrávku Filipa Chlapíka. "Udrželi jsme puk, dostali ho na modrou čáru a Filip dobře vystřelil do hokejky. Byla to hezká cílená nahrávka," ocenil spoluhráče.
První gól považoval z pohledu utkání za hodně důležitý. "Myslím si, že nám pomohlo, že jsme dali první gól a dostali se do vedení. První třetina byla zahřívací, všichni se hodně soustředili na to, aby se neudělala chyba. Ve druhé třetině si oba týmy, když dobře prostřídaly, vytvářely šance. Byly tam závary. Využili jsme to jako první a se štěstím jsme to zvládli. Gólman nám dobře zachytal. Byl to poctivý, pracovitý výkon," zhodnotil Červenka zápas.