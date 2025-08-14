Léčivá zahrada: těchto pět bylinek pomůže vašemu zdraví i náladě
14. 8. 2025 – 10:53 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na zahradě si můžete vypěstovat nejen zeleninu a květiny, ale i bylinky, které poslouží jako přírodní lékárnička. Pět nenáročných rostlin, jejichž listy a květy pomáhají při stresu, nespavosti i nachlazení, zvládne pěstovat každý.
Zahrada nemusí být jen místem pro rajčata a okrasné růže. Může sloužit i jako malá domácí lékárna, kde budete mít bylinky vždy po ruce. Stačí vědět, které druhy se v našich podmínkách dobře pěstují, kdy je sbírat a jak je zpracovat.
Meduňka lékařská
Má jemnou citronovou vůni a uklidňující účinky. Sbírají se především mladé listy, a to těsně před květem, kdy obsahují nejvíce silic. Používají se čerstvé do čajů a limonád, nebo sušené pro pozdější využití. Sušit je potřeba ve stínu při nižší teplotě, aby si uchovaly vůni i účinek. Meduňka pomáhá při nespavosti, stresu a mírných zažívacích potížích.
Máta peprná
Je nenáročná a rychle se rozrůstá, proto je dobré ji mít pod kontrolou. Sklízí se listy a celá nať, nejlépe krátce před rozkvětem. Používá se čerstvá i sušená do čajů, limonád a dezertů, sušení by mělo probíhat rychle a na vzdušném místě. Máta podporuje trávení, osvěžuje dech a uvolňuje dýchací cesty.
Heřmánek pravý
Poznáte podle drobných bílých květů se žlutým středem a typické vůně. Sklízejí se plně rozvité květní úbory, ideálně dopoledne za suchého počasí. Suší se na stinném, dobře větraném místě. Z květů se připravuje čaj, který působí protizánětlivě, uklidňuje a pomáhá při nachlazení nebo žaludečních potížích. Využívá se také do obkladů a koupelí.
Levandule lékařská
Je ozdobou zahrady i domácí lékárny. Sbírají se její květy na začátku květu, kdy jsou nejvíce aromatické. Suší se ve svazcích zavěšených hlavou dolů na stinném místě. Květy se používají do čajů, koupelí a vonných pytlíčků, v kuchyni třeba do cukru nebo pečiva. Levandule zklidňuje nervový systém, odpuzuje hmyz a pomáhá při nespavosti.
Šalvěj lékařská
Je stálezelený keřík se stříbřitými listy, které se sbírají před květem, kdy jsou chuťově i léčivě nejbohatší. Lze je používat čerstvé do jídel nebo sušené na čaj a kloktadla. Šalvěj má silné antibakteriální a protizánětlivé účinky, pomáhá při bolestech v krku a zánětech dutiny ústní.
Bylinky je nejlepší sklízet dopoledne po oschnutí rosy, kdy mají nejvyšší obsah účinných látek. Pro sušení volte suché, stinné a dobře větrané místo a skladujte je v uzavřených nádobách mimo dosah světla. Takto si uchovají svou sílu i vůni po celý rok.