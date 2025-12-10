Tohle tu nebylo 18 let: Firmy chystají brutální nábory, o lidi se doslova poperou
10. 12. 2025 – 14:29 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Zapomeňte na katastrofické scénáře a strach o místo. Začátek roku 2026 přinese na český pracovní trh doslova zemětřesení, jaké jsme nezažili od dob před velkou finanční krizí. Zaměstnavatelé odhodili zábrany a chystají se lovit nové talenty ve velkém. Kdo má ruce a nohy, ten si práci nejen udrží, ale může si i vybírat. Čísla hovoří jasně: čeká nás nejdivočejší náborová jízda za poslední dekády.
Pokud jste si mysleli, že firmy budou v prvním čtvrtletí roku 2026 šetřit a vyčkávat, jste na omylu. Nejnovější data z průzkumu společnosti ManpowerGroup, která vyzpovídala 518 šéfů z českého byznysu i státní správy, působí jako polití živou vodou. Výsledky jsou šokující v tom nejlepším slova smyslu. Jde o historicky nejoptimističtější start roku od začátku měření v roce 2008. Hlad po lidech je obrovský a firmy jsou připraveny o zaměstnance bojovat všemi dostupnými prostředky.
Kdo přežije, ten bere vše
Statistika je neúprosná a ukazuje na masivní přetlak poptávky. Celých 38 procent firem hlásí, že se chystá nabírat nové tváře. To je skok o osm procentních bodů oproti minulému čtvrtletí, což v řeči byznysu znamená jediné – paniku na personálních odděleních, která musí sehnat lidi, jež na trhu prostě nejsou.
Samozřejmě, někteří budou muset z kola ven, ale ve srovnání s nábory jde o zanedbatelná čísla. Propouštění plánuje 18 procent podniků. Když si tato čísla sečtete a odečtete, vyjde vám takzvaný čistý index trhu práce ve výši 20 procentních bodů. To je číslo, které manažerům nedá spát – je to o šest bodů více než na konci roku 2025 a o drtivých devět bodů více než před rokem. Kdo tedy bude králem pracovního trhu? Největší hon na lidi zahájí finanční žraloci, pojišťovny a giganti v automobilovém a technologickém sektoru.
Velká čistka se nekoná, přichází transformace
Možná si říkáte, kde je háček. Proč se mluví o propouštění, když všichni nabírají? Jde o drsnou hru na "škatulata, hejbejte se". Stará místa zanikají, ale ta nová rostou jako houby po dešti. Situaci přesně popsala šéfka ManpowerGroup, která odmítá paniku z hromadných vyhazovů.
„Česká ekonomika prochází transformací a postupně se posouvá od výroby ke službám. Pracovní trh ale nevykazuje známky velkého plošného propouštění, spíše selektivní útlum v odvětvích, která procházejí technologickou a strukturální proměnou, zejména ve zpracovatelském průmyslu. Ti ale našli nová místa v jiných sektorech, kde počet zaměstnanců roste rychleji,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.
Boj o duše zaměstnanců
Vstup do roku 2026 tak bude paradoxní jízdou. Na jedné straně uvidíme mírný ekonomický růst a možná i lehce vyšší čísla v kolonce nezaměstnanosti, ale na straně druhé budou firmy zoufale křičet po lidech se správným profilem, které nemohou najít. Zaměstnavatelé tak nebudou kapacity primárně škrtat, ale zběsile přeskupovat. Tlak bude enormní. Čekají nás masivní rekvalifikace, lovení mozků u konkurence a ještě větší tlak na dovoz pracovní síly ze zahraničí. Kdo se nepřizpůsobí, ten v této nové ekonomické realitě jednoduše nepřežije.