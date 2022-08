Německý ministr financí chce snížit daně: Lidé se bojí inflace, musíme jednat

Němci by v nadcházejícím roce mohli na daních ušetřit asi 10 miliard euro (244,3 miliardy Kč), z čehož by těžilo na 48 milionů lidí. Dnes to oznámil německý ministr financí Christian Lindner, který představil své plány na vyrovnání dopadů vysoké inflace. Další výhody budou mít rodiče s dětmi, neboť Lindner chce navýšit plošné příspěvky na děti.

„Lidé jsou vystrašeni z inflace, život se zdražuje a rostoucí ceny plynu a paliv vyvolávají obavy. Jsme tak v situaci, kdy musíme jednat,“ řekl Lindner. Jako cestu k úlevě vidí nižší daně, kterých chce dosáhnout snížením nezdanitelné částky příjmu. Pro nadcházející rok by hranice pro nedanění příjmů měla podle Lindnera být 10 632 eur (asi 260 000 Kč), což je o 285 eur (skoro 7000 Kč) více než letos. Lindner doplnil, že připravovaný balík protiinflačních úlev by měl v průměru dosahovat 192 eur (přes 4500 Kč). Lindner vysvětlil, že jeho návrhy jsou krokem proti takzvané studené progresi. Německý daňový systém je totiž založen na výkonnostním principu, podle kterého by měli vyšší daně odvádět lidé s vyššími příjmy. Nyní ale může dojít k situaci, že vysoká inflace pohltí rostoucí mzdy, které jsou ale i tak vystaveny vyššímu zdanění. „V současné době není zvýšení daní spravedlivé,“ řekl ministr financí. Dodal, že stát se nemůže na inflaci obohacovat na úkor obyvatel. Lindner ve svém návrhu počítá i s navýšením plošného příspěvku na děti, který v Německu dostávají všichni rodiče. Pro letošní rok je stanovena výše příspěvku na 219 eur (5350 Kč) na první dvě děti, na třetí je 225 eur (5500 Kč) a pro každé další pak 250 eur (6100 Kč). Podle ministra financí by příspěvek měl v příštím roce postupně vzrůst tak, aby od 1. ledna 2024 dostávali rodiče 233 eur (asi 5700 Kč) na první tři děti a 250 eur na každé další dítě. Návrhy šéfa liberálních svobodných demokratů (FDP) Lindnera se ale nelíbí koaličním partnerům ze sociální demokracie (SPD) a Zelených. Sociálnědemokratická primátorka Berlína Franziska Giffeyová řekla, že nižší daně a zvýšení příspěvků na děti nepomůže těm, kteří jsou ve skutečné nouzi. Podle ní je třeba navrhnout cílená sociální opatření, mimo jiné pro seniory. Podobně se vyjádřili i zástupci Zelených, kteří uvedli, že největší přínos z úlev budou mít lidé s vyššími příjmy. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v červenci zpomalilo na 7,5 procenta z červnových 7,6 procenta. Dnes to v konečné zprávě oznámil německý statistický úřad. Podle ekonomů ale není vyloučeno, že po skončení současných opatření, jako jsou levnější paliva a levná celoněmecká měsíční jízdenka na regionální a městskou dopravu, by se inflace ke konci roku mohla dostat i lehce nad deset procent. Mohlo by vás zajímat Inflace v eurozóně v červenci vystoupila na rekordních 8,9 procenta

Evropská centrální banka reaguje na inflaci, poprvé od roku 2011 zvyšuje úroky

Míra inflace v EU v červnu vystoupila na rekordních 9,6 procenta

Inflace v Česku je nejvyšší od prosince 1993 a ještě poroste, varuje Jurečka

Vláda aktivně postupuje proti inflaci, veřejné finance jsou ale v rozvratu, řekl Fiala