Německo prodlouží kontroly na hranicích o dva měsíce

Německo prodlouží kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem nejméně o další dva měsíce, řekla listu Rheinische Post německá ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD). Je přesvědčena o tom, že fungují. Stacionární kontroly byly dosud schválené do 15. prosince, Berlín ale dopředu avizoval, že je může prodloužit.

„Dočasné kontroly na našich hranicích s Polskem, Českou republikou a Švýcarskem prodloužím po 15. prosinci nejméně o dva měsíce,“ citoval Faeserovou německý deník. „Naše opatření fungují. Náš boj proti bezohlednému obchodu převaděčů, kteří brutálně ohrožují lidské životy, je úspěšný,“ míní ministryně.

Od 16. října, kdy Německo kontroly zavedlo, podle ní spolková policie na hranicích trojice zemí zadržela kolem 120 převaděčů a zároveň zjistila 9200 nepovolených překročení hranic. „Náš soubor opatření v podobě stacionárních a mobilních kontrol je důležitý, abychom omezili nelegální migraci do Německa a abychom zmírnili zátěž našich obcí,“ řekla Faeserová.

Zavedení kontrol Berlín zdůvodnil snahou omezit nelegální migraci. Na hranicích s Rakouskem jsou stacionární kontroly již od roku 2015.

Ministryně také zdůraznila, že Německo bude nadále dělat vše pro to, aby kontroly co nejméně dopadaly na obchod, turismus a lidi, kteří cestují přes hranice za prací. Zároveň poznamenala, že pro omezení nelegální migrace je nezbytná důsledná ostraha vnějších hranic Evropské unie.

Policejní odbory GdP, které jsou největší odborovou organizací policistů v Německu, mají na kontroly odlišný názor. Šéf sekce spolkové a celní policie GdP Andreas Rosskopf řekl deníku Rheinische Post, že počet žadatelů o azyl nelze snížit policejními prostředky a že takto ani nelze žádostem o azyl bránit, protože řešení je třeba hledat na úrovni Evropské unie. Podle něj je nutné odpovědět na otázku, zda ponechat tisíce policistů na německé hranici, nebo je nasadit ke zlepšení bezpečnosti ve městech.

Průběžná policejní statistika ukazuje výrazný pokles nelegální migrace, na pozemní hranici spolková policie od 1. do 23. listopadu zaznamenala 4353 takových případů. Za celý říjen policie eviduje 20 059 případů vstupu do Německa bez dokladů. Podle Rosskopfa tento pokles nemusí být díky kontrolám, ale může to být dopad jiných dočasných efektů. „Podle našich zjištění mezi sebou vedly konkurenční pašerácké skupiny ostré spory, v jejichž důsledku nebylo mnoho migrantů převedeno,“ řekl.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) ve čtvrtek oznámil, že v Německu letos do konce listopadu požádalo o azyl přes 304 000 lidí, což je o 60 procent více než za stejné období loňského roku.

Německo zaznamenalo v listopadu výrazný pokles nelegální migrace

Počet nelegálních vstupů do Německa v listopadu oproti říjnu výrazně poklesl, spolková policie od 1. do 23. listopadu zaznamenala 4353 případů nelegální migrace. Poslankyni postkomunistické Levice Claře Büngerové to na její žádost sdělila spolková vláda. V říjnu zachytila policie 20 059 takových případů. Německo v polovině října zavedlo hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem, politici toto opatření označují za úspěšné.

Bilanci, kterou Büngerová od vlády obdržela, je průběžná, konečná čísla za listopad zveřejní spolková policie v druhé polovině prosince. Z policejních statistik vyplývá, že loni v listopadu policisté zachytili 2 538 nelegálních vstupů do Německa a v listopadu o rok dříve 7543 případů.

Vláda poslankyni rovněž sdělila, že pokles případů nelegální migrace zaznamenala nejen na nově střežených úsecích hranice s Českem, Polskem a Švýcarskem, ale také na hranici s Rakouskem, kde Německo kontroly obnovilo už v roce 2015.

Policejní odbory GdP vyjádřily pochybnosti, zda pokles nelegální migrace souvisí s rozhodnutím ministryně vnitra Nancy Faeserové obnovit ostrahu hranic. Pozorovatelé nicméně upozorňují na dominový efekt, který postup Berlína vyvolal. Své hranice se sousedy totiž začaly více střežit také Česko, Polsko, Rakousko a Slovensko.

Bez potřebných dokladů letos do konce října přicestovalo do Německa 112 000 lidí, což bylo o 20 000 více než za celý loňský rok. Celkem pak v zemi do konce října požádalo o azyl přes 267 000 lidí. Očekává se, že do konce roku počet azylových žádostí dosáhne 300 000. Nejvíce žádostí registruje Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) od občanů Sýrie (83 000), Turecka (45 000) a Afghánistánu (44 000).