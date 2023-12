Půjčky pro živnostníky je odpovědí na finanční otázky

Potřebujete peníze pro své podnikání? Minimum podmínek a rychlost, se kterou bude vše vyřízeno, to je hlavní otázkou, která se v tomto směru řeší. Možná jste ještě na začátku své kariéry nebo jste tím, kdo už několik let působí jako renomovaný OSVČ. Víte, že času není nikdy nazbyt a nechcete jej ztrácet dlouhým jednáním. Nebankovní sektor je velmi přívětivý a nabídne značné možnosti. Pokud hledáte finanční injekci pro svůj byznys, najdete ji právě zde. A můžete ji použít na cokoliv, zpětně se nic dokladovat nemusí. Administrativa je tedy naprosto jednoduchá!

Nabídka je už připravena

Stačí jediné, kromě základních osobních údajů ještě do formuláře vyplníte IČO, z nějž bude jasně vidět, že jste aktivní podnikatel. Půjčka pro živnostníky má jen minimum podmínek a vyřízená může být ještě dnes. Jde o velmi přehlednou nabídku, při které vždy víte, na čem přesně jste. Jaká suma je tady připravena? A jakou lhůtu splatnosti můžete využít? Nabízí se první půjčka zdarma, a to až do 8 tisíc korun na dalších 14 dní. Podívejme se na konkrétní řeč čísel.

5 000 Kč je nejnižší suma, o které lze jednat. Na co bude sloužit? To je otázka hlavně pro vás!

30 000 Kč je maximum. Opět platí, že účel o ničem nerozhoduje a zůstává pouze na klientovi.

Splátka? Jsou různé formy, ze kterých si lze svobodně vybírat. Mantinely jsou tady 7 a 30 dní.

Jde jen o krátký formulář

Co musíte udělat pro to, aby se podnikatelská půjčka stala realitou? Jde o jednoduchý úkon, jenž snadno vyřešíte z pohodlí domova. Nemusíte chodit na pobočky, zvedat telefon ani domlouvat osobní schůzky. Celý proces půjde hladce, stačí několik málo osobních údajů a potvrzení toho, že jste opravdu podnikatelem. Čekání nemá smysl, odpověď dostane hned, jak to bude možné. Ověření je velmi krátké a nenáročné.