Německo pošle dalších 60 milionů eur do klimatického fondu
18. 11. 2025 – 9:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německo pošle dalších 60 milionů eur (1,45 miliardy Kč) do fondu, který má zvláště postiženým zemím pomáhat se zvládáním klimatických změn.
Na závěrečné fázi jednání klimatické konference OSN COP30 v brazilském Belému to dnes podle agentury DPA oznámil německý ministr životního prostředí Carsten Schneider.
"Kde se společnosti neumí přizpůsobit novým klimatickým podmínkám, hrozí hlad, chudoba a lidé jsou nuceni opouštět svou vlast," uvedl v projevu k delegátům Schneider.
Zvyšující teploty na planetě činí pravděpodobnějšími záplavy, sucha, lesní požáry i bouře, připomíná DPA. Na 1,2 miliardy eur (29 miliard Kč) z fondu, který má pomáhat s přizpůsobením se klimatickým změnám, už podle ní podpořilo zhruba 200 projektů ve 108 zemích, a pomohlo tak více než 50 milionům lidí. Berlín i na loňské klimatické konferenci v Baku oznámil příspěvek ve výši 60 milionů eur.
Na konferenci dnes vystoupil také český ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík. Vyjádřil přesvědčení, že přizpůsobení se klimatickým změnám už není volbou, ale nutností, a dal najevo solidaritu Česka s nejvíce zasaženými zeměmi. ČR je podle něj na dobré cestě snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990.