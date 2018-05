Němci sešrotují tanky a ovládnou nás eurem. Dá se tomu věřit?

Návštěva šéfa americké diplomacie Mikea Pompea na některém z nadcházejících jednání ministrů zahraničí EU by mohla přispět k nalezení společného dalšího postupu EU a USA ohledně íránské jaderné dohody či alespoň k tomu, že se Evropa a Amerika vyhnou hlubší konfrontaci v této otázce. Po dnešní bruselské schůzce šéfů diplomacií evropského bloku to novinářům řekl náměstek českého ministra zahraničí Ivo Šrámek.

28. 5. 15:01