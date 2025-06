Nejznámější případ pohřešovaného dítěte ožívá: Podaří se malou Maddie konečně najít?

4. 6. 2025 – 8:23 | Zpravodajství | Alex Vávra

Madeleine McCannová zmizela beze stopy v roce 2007 a svět na ni nikdy nezapomněl. Po osmnácti letech se nejznámější případ pohřešovaného dítěte vrací do centra pozornosti – německá policie znovu prohledává portugalskou krajinu s jediným cílem: najít tělo.

Téměř dvě desetiletí po záhadném zmizení tříleté Madeleine McCannové se německá a portugalská policie opět vracejí k vyšetřování jednoho z nejznámějších případů pohřešovaného dítěte na světě. Tento týden probíhá nové pátrání v okolí portugalského města Lagos, nedaleko letoviska Praia da Luz, odkud Madeleine v roce 2007 zmizela. Německé úřady, které nyní vyšetřování vedou, potvrdily, že mají k dispozici podporu místní policie a že hlavním cílem je nalézt jakékoli stopy po těle dívky. Pátrání se koná zhruba 30 kilometrů od místa zmizení, poblíž přehrady Barragem do Arade. Policisté mají oprávnění prohledat 21 pozemků mezi bývalým bydlištěm hlavního podezřelého Christiana Brücknera a prázdninovým resortem Ocean Club, kde rodina McCannových trávila dovolenou. Očekává se, že akce potrvá tři dny, pokud během ní nevyjdou najevo nové skutečnosti.

Osudný večer a roky nejistoty

Madeleine McCannová zmizela 3. května 2007 z apartmánu v letovisku Praia da Luz na jihu Portugalska. Její rodiče Kate a Gerry McCannovi byli večer na večeři s přáteli ve stejné budově, zatímco Madeleine spala v pokoji se svými mladšími dvojčaty. Když se její matka vrátila zkontrolovat děti krátce po desáté hodině večer, zjistila, že Madeleine není v posteli.

Zpráva o zmizení rychle obletěla svět a spustila obrovské pátrání s podporou portugalské, britské i mezinárodní policie. Záhy se objevily nejrůznější teorie – od únosu přes obchod s dětmi až po podezření na domácí nehodu. Portugalská policie čelila v začátcích ostré kritice kvůli chaotickému a zmatečnému vedení vyšetřování. V roce 2008 případ oficiálně odložila kvůli nedostatku důkazů, ale v roce 2011 jej britská policie na žádost rodičů znovu otevřela. Od té doby bylo prověřeno přes 6000 stop a výslechy podstoupily stovky svědků. Britská vláda v průběhu let poskytla vyšetřovacímu týmu více než 13 milionů liber.

zdroj: Profimedia.cz

Podezřelý Brückner a německé vedení vyšetřování

V roce 2020 němečtí vyšetřovatelé oznámili průlom – za hlavního podezřelého označili Christiana Brücknera, německého občana s kriminální minulostí, který v letech 2000 až 2017 žil v oblasti Algarve. Brückner si v současnosti odpykává sedmiletý trest vězení v Německu za znásilnění 72leté americké turistky v Praia da Luz v roce 2005. Byl také dříve stíhán za zneužívání dětí a držení dětské pornografie. Policie uvedla, že Brückner měl v době zmizení Madeleine přístup k dodávce, telefonoval poblíž letoviska a uchovával fotografie a videa z oblasti přehrady Barragem do Arade. Přestože německé úřady naznačily, že mají důvodné podezření na vraždu, zatím nemají dostatek důkazů pro obvinění. Brückner jakoukoli spojitost s případem popírá.

Už dříve, v roce 2008, se oblast přehrady stala předmětem zájmu – portugalský právník Marcos Aragao Correia financoval ponor profesionálních potápěčů na základě tipu od údajného zločince. Ani tehdy, ani při britském pátrání v roce 2014, kdy policie prohledávala křovinaté území poblíž letoviska, se však žádné důkazy nenašly.

Kate a Gerry McCann | zdroj: Profimedia.cz

Naděje rodiny trvá i po 18 letech

V dubnu britská vláda schválila další finanční podporu pro pokračující vyšetřování ve výši přes 100 000 liber. Brückner má být propuštěn z vězení v září a poté by mohl opustit Německo, což zřejmě ovlivňuje časování současné policejní operace. Rodina McCannových si letos připomněla 18. výročí zmizení své dcery. Ve svém prohlášení uvedla: „Roky jako by ubíhaly stále rychleji a přestože nemáme žádné významné novinky, naše odhodlání nenechat kámen na kameni zůstává neotřesitelné. Uděláme vše, co je v našich silách.“

Před blížícími se 22. narozeninami Madeleine její rodiče znovu vyjádřili víru, že jednou zjistí, co se tehdy osudného večera skutečně stalo. Navzdory dlouhým letům nejistoty je případ stále otevřený a naděje stále žije.