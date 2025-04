Nejoblíbenější uprchlice Austrálie je konečně pod zámkem a je za to ráda

28. 4. 2025 – 10:04 | Zpravodajství | Alex Vávra

Ztratila se v divočině a všichni ji považovali za mrtvou. Malá jezevčice Valerie ale přežila nemožné – 529 dní sama mezi predátory, deštěm a hladem. Její neuvěřitelný návrat do náruče milujících majitelů dojímá celý svět.

Miniaturní jezevčice Valerie, „nejoblíbenější uprchlice Austrálie“, přežila něco, co se zdálo nemožné — 529 dní úplně sama v divočině! Tahle drobná princezna, zvyklá jezdit v autosedačce a nosit výhradně růžové oblečky, zmizela v listopadu 2023 během kempování na Klokaním ostrově se svými majiteli Georgií Gardnerovou a Joshem Fishlockem. Během krátké půlhodinové rybářské výpravy, kdy ji nechali bezpečně uloženou v kotci s vodou, pamlsky a hračkami, Valerie nějakým způsobem unikla. Zmizela tak rychle, že nikdo nestačil ani mrknout. Přes okamžité pátrání a pomoc místních obyvatel nebylo po malé fence ani stopy. Gardnerová a Fishlock strávili pět zoufalých dní hledáním v husté, deštivé krajině, téměř bez spánku a jídla. Nakonec, zlomení a bez naděje, museli ostrov opustit.

„Museli jsme zpátky do práce. Bylo to jako hledat jehlu v kupce sena,“ vzpomíná Gardnerová. Před odjezdem nechali na místě Valeriiny oblíbené věci a kusy svého oblečení v zoufalé snaze, že se podle pachu vrátí. Když pak trajekt opouštěl ostrov, Gardnerová se ohlédla zpátky a rozplakala se. Měla pocit, že opouští člena rodiny.

Čas běžel a Valerie jako by zmizela z povrchu zemského. Rok bez jediného důkazu o jejím přežití. Ale při výročí jejího zmizení Gardnerová opět zveřejnila příspěvek na Facebooku – a tentokrát se objevily svědecké výpovědi. Několik lidí tvrdilo, že ji na ostrově vidělo. Byla to jiskra naděje, která vedla k nové vlně pátrání. Organizace Kangala Wildlife Rescue se pustila do práce. Nasadila pasti, fotopasti a vyrazila do terénu. Pátrání bylo extrémně náročné – stovky hodin v divočině, tisíce kilometrů v autech, zoufalé snahy nalákat malou přeživší zpátky. Záchranáři popsali celou operaci jako jízdu na horské dráze, vyčerpávající a psychicky náročnou až do krajnosti.

A pak, 28. února, přišel zázrak. Valerie se chytila do připravené pasti. Dálkovým ovladačem byla klec uzavřena a Valerie byla po 16 měsících hrůzy konečně v bezpečí. Záchranáři ji obdivovali: na psa, který byl tak dlouho sám v přírodě, snášela odchyt nečekaně klidně. Gardnerová ani po měsících od návratu nevěří, jak její malá psí princezna dokázala přežít. „Je to naprosto neuvěřitelné. Ona, která nesnášela být beze mě, vydržela rok a půl venku, přežila díky svým pudům, pravděpodobně jedla sražená zvířata a pila vodu z nádrží,“ říká stále dojatě. Valerie, která byla zvyklá na měkké pelíšky, pamlsky a objetí, se musela změnit v drsného přeživšího. Přežila bouře, predátory i krutou samotu. Dnes je zase tam, kam patří – v náruči svých lidských rodičů, v růžových šatičkách a obklopená nekonečnou láskou. Její příběh je důkazem toho, že i ti nejkřehčí z nás v sobě ukrývají neuvěřitelnou sílu.